Markit Manufacturing PMI è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore manifatturiero statunitense nel mese specificato. L'indicatore si basa su indagini mensili sottoposte ai responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore manifatturiero.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il Paese.

A differenza del PMI pubblicato da ISM, Markit PMI include solo informazioni provenienti da società private. I responsabili degli acquisti compilano un questionario in cui caratterizzano i principali parametri del loro lavoro:

Produzione

Nuovi ordini

Backlog

Prezzo pagato (per materiali, servizi e beni acquistati nel processo di produzione)

Prezzi ricevuti

Tempi di consegna dei fornitori

Inventari

Occupazione

Produzione futura

Agli intervistati viene chiesto di fornire una stima relativa, mostrando se i parametri di cui sopra sono migliorati, peggiorati o non sono cambiati. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore manifatturiero. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI manifatturiero è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per il dollaro USA.

