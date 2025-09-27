CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Stati Uniti (PMI) (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Alto 53.0 51.6
49.5
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
52.8
53.0
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Markit Manufacturing PMI è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore manifatturiero statunitense nel mese specificato. L'indicatore si basa su indagini mensili sottoposte ai responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore manifatturiero.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il Paese.

A differenza del PMI pubblicato da ISM, Markit PMI include solo informazioni provenienti da società private. I responsabili degli acquisti compilano un questionario in cui caratterizzano i principali parametri del loro lavoro:

  • Produzione
  • Nuovi ordini
  • Backlog
  • Prezzo pagato (per materiali, servizi e beni acquistati nel processo di produzione)
  • Prezzi ricevuti
  • Tempi di consegna dei fornitori
  • Inventari
  • Occupazione
  • Produzione futura

Agli intervistati viene chiesto di fornire una stima relativa, mostrando se i parametri di cui sopra sono migliorati, peggiorati o non sono cambiati. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore manifatturiero. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI manifatturiero è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Stati Uniti (PMI) (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
53.0
51.6
49.5
lug 2025
49.5
51.9
52.9
giu 2025
52.9
49.8
52.0
mag 2025
52.0
49.3
50.2
apr 2025
50.2
51.0
49.8
mar 2025
49.8
52.6
52.7
feb 2025
52.7
51.9
51.2
gen 2025
51.2
51.9
49.4
dic 2024
49.4
50.5
49.7
nov 2024
49.7
46.9
48.5
ott 2024
48.5
45.4
47.3
set 2024
47.3
47.5
47.9
ago 2024
47.9
50.5
49.6
lug 2024
49.6
51.8
51.6
giu 2024
51.6
50.1
51.3
mag 2024
51.3
51.7
50.0
apr 2024
50.0
49.8
51.9
mar 2024
51.9
50.8
52.2
feb 2024
52.2
49.3
50.7
gen 2024
50.7
48.7
47.9
dic 2023
47.9
48.2
48.2
dic 2023 prelim.
48.2
49.7
49.4
nov 2023
49.4
49.4
49.4
nov 2023 prelim.
49.4
50.0
ott 2023
50.0
50.0
50.0
ott 2023 prelim.
50.0
48.4
49.8
set 2023
49.8
48.9
48.9
set 2023 prelim.
48.9
48.1
47.9
ago 2023
47.9
47.0
47.0
ago 2023 prelim.
47.0
50.3
49.0
lug 2023
49.0
49.0
49.0
lug 2023 prelim.
49.0
45.4
46.3
giu 2023
46.3
46.3
46.3
giu 2023 prelim.
46.3
47.9
48.4
mag 2023
48.4
48.5
48.5
mag 2023 prelim.
48.5
50.0
50.2
apr 2023
50.2
50.4
50.4
apr 2023 prelim.
50.4
48.7
49.2
mar 2023
49.2
49.3
49.3
mar 2023 prelim.
49.3
47.8
47.3
feb 2023
47.3
47.8
47.8
feb 2023 prelim.
47.8
46.8
46.9
gen 2023
46.9
46.8
46.8
gen 2023 prelim.
46.8
46.1
46.2
dic 2022
46.2
46.2
46.2
dic 2022 prelim.
46.2
47.6
47.7
nov 2022
47.7
47.6
47.6
nov 2022 prelim.
47.6
50.1
50.4
ott 2022
50.4
49.9
49.9
ott 2022 prelim.
49.9
51.9
52.0
1234567
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento