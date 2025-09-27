Le Aspettative di Inflazione a 5 anni dell'Università del Michigan dimostrano come i consumatori statunitensi stimano la possibilità di crescita dei prezzi di beni e servizi per i prossimi 5 anni. L'indice è calcolato mensilmente sulla base dei dati raccolti da un sondaggio telefonico su almeno 500 famiglie statunitensi. Il questionario comprende più di 50 domande su tre grandi aree del sentimento dei consumatori: finanza personale, condizioni aziendali e potere d'acquisto.

Le aspettative inflazionistiche sono stimate in base al fatto che gli intervistati si aspettano una crescita o un calo dei prezzi nei prossimi 5 anni e da come valutano la percentuale di tale cambiamento. Inoltre, i consumatori cercano di valutare un possibile cambiamento nei loro redditi reali (e, quindi, nelle spese) per lo stesso periodo.

Le Aspettative di Inflazione dell'Università del Michigan consentono di valutare quali dinamiche si aspettano i consumatori e come potrebbero spendere denaro in futuro. L'indice normalmente è ben correlato con altri indici che caratterizzano l'inflazione (IPC, ecc.). Il questionario riguarda la vita di tutti i giorni in tutto il Paese, ad eccezione dell'Alaska e delle Hawaii. Questo è il motivo per cui l'indice è considerato un indicatore principale rappresentativo dell'inflazione e dell'attività dei consumatori.

Letture più basse indicano che i consumatori non si aspettano che i prezzi aumentino. Al contrario, la crescita dell'indice suggerisce che le famiglie sono preparate per un aumento dei prezzi. La crescita dell'indice Michigan Inflation Expectations è generalmente considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori: