Università del Michigan Stati Uniti Aspettative di inflazione a 5 anni (University of Michigan United States 5-Year Inflation Expectations)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Università del Michigan (University of Michigan)
Settore
Prezzi
Medio 3.7% 3.9%
3.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
4.0%
3.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le Aspettative di Inflazione a 5 anni dell'Università del Michigan dimostrano come i consumatori statunitensi stimano la possibilità di crescita dei prezzi di beni e servizi per i prossimi 5 anni. L'indice è calcolato mensilmente sulla base dei dati raccolti da un sondaggio telefonico su almeno 500 famiglie statunitensi. Il questionario comprende più di 50 domande su tre grandi aree del sentimento dei consumatori: finanza personale, condizioni aziendali e potere d'acquisto.

Le aspettative inflazionistiche sono stimate in base al fatto che gli intervistati si aspettano una crescita o un calo dei prezzi nei prossimi 5 anni e da come valutano la percentuale di tale cambiamento. Inoltre, i consumatori cercano di valutare un possibile cambiamento nei loro redditi reali (e, quindi, nelle spese) per lo stesso periodo.

Le Aspettative di Inflazione dell'Università del Michigan consentono di valutare quali dinamiche si aspettano i consumatori e come potrebbero spendere denaro in futuro. L'indice normalmente è ben correlato con altri indici che caratterizzano l'inflazione (IPC, ecc.). Il questionario riguarda la vita di tutti i giorni in tutto il Paese, ad eccezione dell'Alaska e delle Hawaii. Questo è il motivo per cui l'indice è considerato un indicatore principale rappresentativo dell'inflazione e dell'attività dei consumatori.

Letture più basse indicano che i consumatori non si aspettano che i prezzi aumentino. Al contrario, la crescita dell'indice suggerisce che le famiglie sono preparate per un aumento dei prezzi. La crescita dell'indice Michigan Inflation Expectations è generalmente considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Università del Michigan Stati Uniti Aspettative di inflazione a 5 anni (University of Michigan United States 5-Year Inflation Expectations)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
3.7%
3.9%
3.9%
set 2025 prelim.
3.9%
3.6%
3.5%
ago 2025
3.5%
3.9%
3.9%
ago 2025 prelim.
3.9%
3.1%
3.4%
lug 2025
3.4%
3.6%
3.6%
lug 2025 prelim.
3.6%
3.8%
4.0%
giu 2025
4.0%
4.1%
4.1%
giu 2025 prelim.
4.1%
4.0%
4.2%
mag 2025
4.2%
4.6%
4.6%
mag 2025 prelim.
4.6%
4.5%
4.4%
apr 2025
4.4%
4.4%
4.4%
apr 2025 prelim.
4.4%
4.1%
4.1%
mar 2025
4.1%
3.9%
3.9%
mar 2025 prelim.
3.9%
3.6%
3.5%
feb 2025
3.5%
3.3%
3.3%
feb 2025 prelim.
3.3%
3.1%
3.2%
gen 2025
3.2%
3.3%
3.3%
gen 2025 prelim.
3.3%
3.1%
3.0%
dic 2024
3.0%
3.1%
3.1%
dic 2024 prelim.
3.1%
3.1%
3.2%
nov 2024
3.2%
3.1%
3.1%
nov 2024 prelim.
3.1%
3.0%
3.0%
ott 2024
3.0%
3.0%
3.0%
ott 2024 prelim.
3.0%
3.1%
3.1%
set 2024
3.1%
3.1%
3.1%
set 2024 prelim.
3.1%
3.0%
3.0%
ago 2024
3.0%
3.0%
3.0%
ago 2024 prelim.
3.0%
3.0%
3.0%
lug 2024
3.0%
2.9%
2.9%
lug 2024 prelim.
2.9%
3.1%
3.0%
giu 2024
3.0%
3.1%
3.1%
giu 2024 prelim.
3.1%
2.8%
3.0%
mag 2024
3.0%
3.1%
3.1%
mag 2024 prelim.
3.1%
3.0%
3.0%
apr 2024
3.0%
3.0%
apr 2024 prelim.
3.0%
3.0%
2.8%
mar 2024
2.8%
2.9%
mar 2024 prelim.
2.9%
3.0%
2.9%
feb 2024
2.9%
2.9%
feb 2024 prelim.
2.9%
3.0%
2.9%
gen 2024
2.9%
2.8%
gen 2024 prelim.
2.8%
3.0%
2.9%
dic 2023
2.9%
2.8%
dic 2023 prelim.
2.8%
3.0%
3.2%
nov 2023
3.2%
3.2%
nov 2023 prelim.
3.2%
2.9%
3.0%
ott 2023
3.0%
3.0%
ott 2023 prelim.
3.0%
3.0%
2.8%
set 2023
2.8%
2.7%
set 2023 prelim.
2.7%
3.0%
3.0%
123456
