Calendario Economico
United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swap (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swaps)
|Basso
|$49.2 B
|$145.6 B
|
$151.0 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|$126.5 B
|
$49.2 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Treasury International Capital (TIC) Operazioni a Lungo Termine incl. gli swap forniscono una somma di acquisti lordi di titoli statunitensi da parte di investitori stranieri meno vendite lorde di titoli da parte di stranieri a cittadini statunitensi. Il Tesoro degli Stati Uniti pubblica il rapporto mensilmente come parte dei dati del Treasury International Capital (TIC).
Il rapporto riflette il movimento della maggior parte dei tipi di titoli, come titoli del Tesoro, azioni societarie e obbligazioni. Gli swap sono inclusi nell'importo lordo.
Tuttavia, il rapporto non può essere considerato completo, in quanto non riflette l'intero movimento delle attività. Ad esempio, se i titoli del Tesoro USA acquistati da un residente straniero sono archiviati su un conto personale in un paese terzo, tali titoli del Tesoro non si rifletteranno nel rapporto. Inoltre, gli stranieri possono trattenere il dollaro USA e altre attività che non sono contabilizzate nei rapporti TIC.
Nonostante le riserve suddette, il rapporto TIC svolge un ruolo importante nel contesto delle notizie economiche ed è strettamente monitorato dagli investitori. Le transazioni con residenti stranieri in titoli a lungo termine riflettono la partecipazione straniera al mercato statunitense e viceversa.
Un aumento della domanda di strumenti finanziari statunitensi può portare ad un aumento del valore del dollaro USA, dal momento che gli investitori stranieri sono costretti ad acquistare valuta americana per tali transazioni. Inoltre, i dati sulle transazioni a lungo termine possono influenzare i tassi di interesse. L'indicatore ha il maggiore impatto sui mercati mobiliari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swap (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions incl. Swaps)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress