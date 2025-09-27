L'indicatore m/m Pending Home Sales riflette il numero di contratti di vendita di case firmati nel mese in questione rispetto al precedente. Il calcolo include contratti firmati per la vendita di case unifamiliari esistenti, appartamenti, condomini e cooperative.

Il rapporto è pubblicato dall’Associazione Nazionale Statunitense degli Agenti Immobiliari. La versione dettagliata presenta sia il numero assoluto di unità vendute che la valutazione in termini monetari (prezzi medi di vendita per regioni geografiche). I dati sono forniti per quattro regioni geografiche: Nord-est, Midwest, Sud e Ovest. L'indicatore è destagionalizzato.

Poiché il completamento di un contratto richiede in media da 6 a 8 settimane, Pending Home Sales è un indicatore principale del mercato immobiliare statunitense, che fornisce una stima anticipata di due mesi. L'indicatore consente di prevedere il valore di un altro importante indice Existing Home Sales.

Gli analisti apprezzano l'indice per l'ampia dimensione del campione (che copre l'intero territorio del paese) e per le informazioni sugli appartamenti forniti oltre alle case unifamiliari, che dà una maggiore obiettività nella valutazione del mercato immobiliare, rispetto ad esempio Housing Starts. L'indicatore caratterizza la forza del mercato immobiliare e la sua domanda aggregata. Consente, inoltre, una previsione indiretta a medio termine per le dinamiche di vendita di prodotti correlati, come l'assicurazione sulla casa o i beni per la casa.

La crescita degli indicatori può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari USA.

Ultimi valori: