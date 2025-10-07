Home
preview
Previsioni economiche: Esplorare il potenziale di Python

Previsioni economiche: Esplorare il potenziale di Python

Come utilizzare i dati economici della Banca Mondiale per le previsioni? Cosa succede quando si combinano modelli di intelligenza artificiale ed economia?
preview
Approccio quantitativo alla gestione del rischio: Applicazione del modello VaR per ottimizzare un portafoglio multi valuta utilizzando Python e MetaTrader 5

Approccio quantitativo alla gestione del rischio: Applicazione del modello VaR per ottimizzare un portafoglio multi valuta utilizzando Python e MetaTrader 5

Questo articolo esplora le potenzialità del modello Value at Risk (VaR) per l'ottimizzazione di portafogli multi valuta. Utilizzando la potenza di Python e le funzionalità di MetaTrader 5, dimostriamo come implementare l'analisi VaR per un'efficiente allocazione del capitale e gestione delle posizioni. Dalle basi teoriche all'implementazione pratica, l'articolo copre tutti gli aspetti dell'applicazione di uno dei più robusti sistemi di calcolo del rischio - il VaR - nel trading algoritmico.
preview
Passaggio a MQL5 Algo Forge (Parte 3): Utilizzo di Repository Esterni nei Propri Progetti

Passaggio a MQL5 Algo Forge (Parte 3): Utilizzo di Repository Esterni nei Propri Progetti

Esaminiamo come è possibile iniziare a integrare nel proprio progetto, codice esterno proveniente da qualsiasi repository dell'archivio MQL5 Algo Forge. In questo articolo ci occupiamo finalmente di questo promettente, ma più complesso, compito: come collegare e utilizzare praticamente le librerie di repository di terze parti all'interno di MQL5 Algo Forge.
preview
La teoria del caos nel trading (parte 2): Immergendosi in profondità

La teoria del caos nel trading (parte 2): Immergendosi in profondità

Continuiamo la nostra immersione nella teoria del caos nei mercati finanziari. Questa volta prenderò in considerazione la sua applicabilità all'analisi delle valute e di altri asset.
preview
La teoria del caos nel trading (Parte 1): Introduzione, applicazione ai mercati finanziari ed esponente di Lyapunov

La teoria del caos nel trading (Parte 1): Introduzione, applicazione ai mercati finanziari ed esponente di Lyapunov

La teoria del caos può essere applicata ai mercati finanziari? In questo articolo considereremo come la teoria del caos convenzionale e i sistemi caotici siano differenti dal concetto proposto da Bill Williams.
preview
Passaggio a MQL5 Algo Forge (parte 2): Lavorare con Più Repository

Passaggio a MQL5 Algo Forge (parte 2): Lavorare con Più Repository

In questo articolo, consideriamo uno dei possibili approcci per organizzare la memorizzazione del codice sorgente del progetto in un repository pubblico. Distribuiremo il codice attraverso diversi rami per stabilire regole chiare e convenienti per lo sviluppo del progetto.
preview
Passaggio a MQL5 Algo Forge (parte 1): Creazione del repository principale

Passaggio a MQL5 Algo Forge (parte 1): Creazione del repository principale

Quando si lavora su progetti in MetaEditor, gli sviluppatori si trovano spesso a dover gestire le versioni del codice. MetaQuotes ha recentemente annunciato la migrazione a GIT e il lancio di MQL5 Algo Forge con funzionalità di controllo delle versioni del codice e di collaborazione. In questo articolo discuteremo come utilizzare in modo più efficiente i nuovi strumenti e quelli già esistenti.
preview
Comprendere il piazzamento degli ordini in MQL5

Comprendere il piazzamento degli ordini in MQL5

Quando si crea un qualsiasi sistema di trading, c'è un compito che dobbiamo affrontare in modo efficace. Questo compito è l'inserimento degli ordini o la gestione automatica degli ordini da parte del sistema di trading creato, perché è fondamentale in qualsiasi sistema. In questo articolo troverete quindi la maggior parte degli argomenti che dovete comprendere per creare il vostro sistema di trading in termini di inserimento degli ordini in modo efficiente.
preview
Testare i diversi tipi di media mobile per vedere quanto sono efficaci

Testare i diversi tipi di media mobile per vedere quanto sono efficaci

Conosciamo tutti l'importanza per molti trader dell'indicatore Media Mobile. Esistono altri tipi di Media Mobile che possono essere utili nel trading; in questo articolo le identificheremo e faremo un semplice confronto tra ognuno di loro e il tipo di media mobile semplice più popolare per vedere quale può mostrare i risultati migliori.