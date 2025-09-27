L'Indice dei Prezzi alla Produzione m/m riflette le variazioni dei prezzi di vendita ricevuti dai produttori nazionali di beni e servizi nel mese in questione rispetto al mese precedente. L’IPP mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del produttore.

Il calcolo dell'indice include tutti i settori dell'industria statunitense, che producono beni fisici, compresi i mercati delle materie prime. Nel settore della produzione, il calcolo tiene conto dei prezzi dei produttori nelle industrie minerarie e manifatturiere, nell'agricoltura, nell'edilizia, ecc. Nel settore dei servizi, il programma di calcolo dell’IPP copre circa il 72% dei dati provenienti dai settori commerciale, sanitario, dei trasporti, del magazzinaggio, dei media, finanziario e assicurativo, ecc. A differenza dell’ Indice dei Prezzi al Consumo, l’IPP non include i prezzi dei beni importati.

I dati per l'indice vengono raccolti sulla base di un sondaggio di oltre 25.000 aziende di diverse tipologie e dimensioni in tutta la nazione che sono incluse in un campione statisticamente rappresentativo.

L'indice dei prezzi alla produzione è calcolato in relazione all'anno base (oggi è il 1982), in cui l'indice è pari a 100. Tutte le successive variazioni dei prezzi sono calcolate in relazione a questo benchmark. Nel calcolo vengono utilizzati pesi diversi per diversi settori. I pesi vengono regolati ogni pochi anni.

L’IPP è considerato un indicatore principale dei prezzi al consumo e dell'inflazione. Si tratta di un indicatore preliminare più accurato, se confrontato con l'IPC (Indice dei prezzi al consumo): se i prezzi alla produzione crescono, i prezzi al consumo dovrebbero crescere di conseguenza. Questi due indicatori sono strettamente correlati. La Fed monitora attentamente l'IPC per preparare le sue previsioni inflazionistiche.

Alcune delle componenti dell’IPP sono utilizzate per il calcolo dell'Indice dei Prezzi del PIL .

La crescita dell’IPP indica quasi sempre una crescita dell'inflazione, che di solito è considerata positiva per il dollaro USA.

