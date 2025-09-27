CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) Stati Uniti a/a (United States Consumer Price Index (CPI) y/y)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Prezzi
Alto N/D 2.9%
2.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice dei prezzi al consumo su base annua mostra le variazioni dei prezzi medi per un paniere di beni e servizi al consumo nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice mostra come cambiano i prezzi dal punto di vista del consumatore. In altre parole, consente di stimare le variazioni del costo della vita.

I beni e i servizi inclusi nel paniere di calcolo dell'IPC sono suddivisi in otto gruppi principali: cibo e bevande, alloggi, abbigliamento, trasporti, cure mediche, attività ricreative, istruzione e comunicazioni, altri beni e servizi. A loro volta, questi otto gruppi sono divisi in più di 200 categorie che includono circa 80.000 titoli. Il calcolo dell'indice non include le imposte sul reddito e le voci di investimento (azioni, obbligazioni, polizze assicurative). A differenza dell’ indice dei prezzi alla produzione, i prezzi dei beni importati e i prezzi delle accise sono inclusi nel calcolo.

I prezzi di beni e servizi, in base ai quali viene calcolato l'indice, sono raccolti da un sondaggio mensile su circa 23.000 società commerciali e di servizi. Il campione viene rivisto di volta in volta. Inoltre, migliaia di famiglie in tutto il Paese vengono intervistate. I pesi degli elementi di calcolo vengono regolarmente rivisti. L'indicatore è calcolato in confronto ai prezzi di riferimento a partire dal 1982.

Il calcolo dell'IPC tiene conto delle spese dei residenti urbani, come specialisti, lavoratori autonomi, disoccupati, funzionari, pensionati. Gli agricoltori, la popolazione rurale, il personale militare e gli individui nelle carceri e negli ospedali psichiatrici non sono inclusi nel calcolo.

L'Indice dei Prezzi al Consumo viene spesso utilizzato per valutare l'inflazione. La crescita dell'IPC indica un aumento dell'inflazione.

L'indice viene preso in considerazione quando si adeguano i salari e i pagamenti sociali. Inoltre, l'IPC viene utilizzato per adeguare la struttura dell'imposta sul reddito e nel calcolo del PILreale.

La crescita dell'IPC è considerata positiva per le quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) Stati Uniti a/a (United States Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
2.9%
2.7%
lug 2025
2.7%
2.9%
2.7%
giu 2025
2.7%
2.4%
2.4%
mag 2025
2.4%
2.1%
2.3%
apr 2025
2.3%
2.2%
2.4%
mar 2025
2.4%
2.6%
2.8%
feb 2025
2.8%
2.9%
3.0%
gen 2025
3.0%
3.0%
2.9%
dic 2024
2.9%
2.5%
2.7%
nov 2024
2.7%
2.3%
2.6%
ott 2024
2.6%
2.1%
2.4%
set 2024
2.4%
2.7%
2.5%
ago 2024
2.5%
2.9%
2.9%
lug 2024
2.9%
3.1%
3.0%
giu 2024
3.0%
3.6%
3.3%
mag 2024
3.3%
3.5%
3.4%
apr 2024
3.4%
3.1%
3.5%
mar 2024
3.5%
3.6%
3.2%
feb 2024
3.2%
2.8%
3.1%
gen 2024
3.1%
3.3%
3.4%
dic 2023
3.4%
3.6%
3.1%
nov 2023
3.1%
2.7%
3.2%
ott 2023
3.2%
3.1%
3.7%
set 2023
3.7%
4.2%
3.7%
ago 2023
3.7%
3.9%
3.2%
lug 2023
3.2%
2.2%
3.0%
giu 2023
3.0%
3.2%
4.0%
mag 2023
4.0%
4.2%
4.9%
apr 2023
4.9%
4.4%
5.0%
mar 2023
5.0%
6.1%
6.0%
feb 2023
6.0%
6.2%
6.4%
gen 2023
6.4%
5.8%
6.5%
dic 2022
6.5%
6.8%
7.1%
nov 2022
7.1%
7.7%
7.7%
ott 2022
7.7%
7.7%
8.2%
set 2022
8.2%
7.7%
8.3%
ago 2022
8.3%
9.0%
8.5%
lug 2022
8.5%
9.7%
9.1%
giu 2022
9.1%
9.0%
8.6%
mag 2022
8.6%
8.2%
8.3%
apr 2022
8.3%
8.4%
8.5%
mar 2022
8.5%
7.9%
7.9%
feb 2022
7.9%
7.6%
7.5%
gen 2022
7.5%
7.2%
7.0%
dic 2021
7.0%
7.1%
6.8%
nov 2021
6.8%
6.5%
6.2%
ott 2021
6.2%
5.6%
5.4%
set 2021
5.4%
5.3%
5.3%
ago 2021
5.3%
5.4%
5.4%
lug 2021
5.4%
5.4%
5.4%
12345
