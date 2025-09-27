CalendarioSezioni

Libri Paga Manifatturieri degli Stati Uniti (United States Manufacturing Payrolls)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Lavoro
Basso -12 K -2 K
-2 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1 K
-12 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le Buste Paga Manifatturiere riflettono una differenza assoluta nel numero di dipendenti delle aziende manifatturiere nel mese in un dato rispetto al precedente. L'indicatore consente la valutazione dello stato del mercato del lavoro, quindi una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono considerate negative.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Libri Paga Manifatturieri degli Stati Uniti (United States Manufacturing Payrolls)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-12 K
-2 K
-2 K
lug 2025
-11 K
-1 K
-15 K
giu 2025
-7 K
0 K
-7 K
mag 2025
-8 K
-4 K
5 K
apr 2025
-1 K
1 K
3 K
mar 2025
1 K
5 K
8 K
feb 2025
10 K
-5 K
-5 K
gen 2025
3 K
1 K
-12 K
dic 2024
-13 K
28 K
25 K
nov 2024
22 K
-11 K
-48 K
ott 2024
-46 K
6 K
-6 K
set 2024
-7 K
-13 K
-27 K
ago 2024
-24 K
5 K
6 K
lug 2024
1 K
-1 K
-9 K
giu 2024
-8 K
1 K
0 K
mag 2024
8 K
6 K
6 K
apr 2024
8 K
5 K
-4 K
mar 2024
0 K
-13 K
-10 K
feb 2024
-4 K
8 K
8 K
gen 2024
23 K
4 K
8 K
dic 2023
6 K
-1 K
26 K
nov 2023
28 K
2 K
-35 K
ott 2023
-35 K
1 K
14 K
set 2023
17 K
-1 K
11 K
ago 2023
16 K
1 K
-4 K
lug 2023
-2 K
0 K
6 K
giu 2023
7 K
-4 K
-3 K
mag 2023
-2 K
-1 K
10 K
apr 2023
11 K
2 K
-8 K
mar 2023
-1 K
-1 K
-1 K
feb 2023
-4 K
0 K
13 K
gen 2023
19 K
1 K
12 K
dic 2022
8 K
-1 K
8 K
nov 2022
14 K
3 K
36 K
ott 2022
32 K
-1 K
23 K
set 2022
22 K
-5 K
27 K
ago 2022
22 K
6 K
36 K
lug 2022
30 K
2 K
27 K
giu 2022
29 K
-12 K
18 K
mag 2022
18 K
8 K
61 K
apr 2022
55 K
11 K
43 K
mar 2022
38 K
-22 K
38 K
feb 2022
36 K
2 K
16 K
gen 2022
13 K
30 K
32 K
dic 2021
26 K
-24 K
35 K
nov 2021
31 K
-17 K
48 K
ott 2021
60 K
12 K
31 K
set 2021
26 K
4 K
31 K
ago 2021
37 K
-19 K
52 K
lug 2021
27 K
11 K
39 K
123
