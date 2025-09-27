Le Aspettative di Inflazione dell'Università del Michigan dimostrano come i consumatori statunitensi stimano la possibilità di crescita dei prezzi di beni e servizi per i prossimi 12 mesi. L'indice è calcolato mensilmente sulla base dei dati raccolti da un sondaggio telefonico su almeno 500 famiglie statunitensi. Il questionario comprende più di 50 domande su tre grandi aree del sentimento dei consumatori: finanza personale, condizioni aziendali e potere d'acquisto.

Le aspettative inflazionistiche vengono valutate in base al modo in cui gli intervistati rispondono alle seguenti domande:

Pensi che i prezzi in generale possano aumentare, scendere o rimanere invariati nei prossimi 12 mesi?

Quale percentuale di crescita/calo ti aspetta nei prossimi 12 mesi?

Anche i consumatori prevedono il loro reddito reale per lo stesso periodo.

Le Aspettative di Inflazione dell'Università del Michigan consentono di valutare quali dinamiche si aspettano i consumatori e come potrebbero spendere denaro in futuro. L'indice normalmente è ben correlato con altri indici che caratterizzano l'inflazione (IPC, ecc.). Il questionario riguarda la vita di tutti i giorni in tutto il Paese, ad eccezione dell'Alaska e delle Hawaii. Questo è il motivo per cui l'indice è considerato un indicatore principale rappresentativo dell'inflazione e dell'attività dei consumatori.

Letture più basse indicano che i consumatori non si aspettano che i prezzi aumentino. Al contrario, la crescita dell'indice suggerisce che le famiglie sono preparate per un aumento dei prezzi. La crescita dell'indice Michigan Inflation Expectations è generalmente considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori: