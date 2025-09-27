La Produttività Non Agricola trim./trim. riflette il rapporto tra l'efficienza reale del lavoro e il tempo di lavoro trascorso. L'indicatore è calcolato come una variazione del volume di beni o servizi prodotti per ora di lavoro nel trimestre dato rispetto al precedente. Il settore agricolo non è incluso nel calcolo a causa del suo contributo stagionalmente volatile al PIL.

Il calcolo si basa sui dati dei censimenti economici e delle indagini condotte dalle agenzie statistiche.

I dati vengono utilizzati nell'analisi economica, nella previsione e nell'analisi dei prezzi, nella preparazione delle politiche aziendali private e dei programmi governativi, nonché nella valutazione delle innovazioni tecnologiche, che possono essere introdotte nella produzione.

Tuttavia, la produttività del lavoro non dovrebbe essere interpretata come una pura rappresentazione del contributo del lavoro alla produzione. Riflette anche una serie di altri fattori, come un cambiamento nelle caratteristiche del lavoro, nella gestione delle tecnologie, nell'organizzazione della produzione, nell'allocazione delle risorse e, naturalmente, nel livello della tecnologia.

La crescita della produttività extra-agricola indica una maggiore efficienza di utilizzo delle capacità produttive. Dato che i costi del lavoro costituiscono una parte importante delle spese aziendali, l'elevata produttività consente di soddisfare la domanda dei consumatori con meno costi di manodopera. Ciò può portare a una crescita della produzione a breve termine. Pertanto, la crescita dell'indice potrebbe avere un effetto positivo sul dollaro USA.

