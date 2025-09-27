CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei Prezzi al Consumo degli Stati Uniti (IPC) (United States Consumer Price Index (CPI))

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Prezzi
Alto N/D 322.956
322.132
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice dei Prezzi al Consumo riflette le variazioni percentuali dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi, che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. L'IPC è una delle misure chiave del sentimento dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell'IPC può essere considerata positiva per le quotazioni in dollari USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo degli Stati Uniti (IPC) (United States Consumer Price Index (CPI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
322.956
322.132
lug 2025
322.132
322.666
321.500
giu 2025
321.500
320.395
320.580
mag 2025
320.580
321.597
320.321
apr 2025
320.321
319.064
319.615
mar 2025
319.615
320.416
319.775
feb 2025
319.775
320.062
319.086
gen 2025
319.086
318.205
317.603
dic 2024
317.685
316.943
316.441
nov 2024
316.441
315.917
315.454
ott 2024
315.454
315.419
314.686
set 2024
314.686
315.550
314.121
ago 2024
314.121
314.652
313.534
lug 2024
313.534
314.154
313.049
giu 2024
313.049
314.124
313.225
mag 2024
313.225
313.587
313.207
apr 2024
313.207
312.582
312.230
mar 2024
312.230
311.596
311.054
feb 2024
311.054
310.715
309.685
gen 2024
309.685
309.960
308.742
dic 2023
308.850
308.233
307.917
nov 2023
307.917
308.915
307.619
ott 2023
307.619
309.017
307.481
set 2023
307.481
307.389
306.269
ago 2023
306.269
305.058
304.348
lug 2023
304.348
304.108
303.841
giu 2023
303.841
303.673
303.294
mag 2023
303.294
303.700
302.918
apr 2023
302.918
303.279
301.810
mar 2023
301.810
302.678
301.648
feb 2023
301.648
301.214
300.536
gen 2023
300.536
299.959
298.112
dic 2022
298.112
300.607
298.349
nov 2022
298.349
299.563
298.062
ott 2022
298.062
297.348
296.761
set 2022
296.761
295.430
295.620
ago 2022
295.620
297.231
295.271
lug 2022
295.271
297.281
295.328
giu 2022
295.328
293.024
291.474
mag 2022
291.474
287.115
288.663
apr 2022
288.663
289.282
287.708
mar 2022
287.708
285.778
284.182
feb 2022
284.182
283.558
281.933
gen 2022
281.933
281.771
280.126
dic 2021
280.192
280.513
278.880
nov 2021
278.880
278.258
276.724
ott 2021
276.724
275.027
274.138
set 2021
274.138
272.431
273.012
ago 2021
273.012
272.431
272.265
lug 2021
272.265
272.364
270.981
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento