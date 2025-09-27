L'indice della produzione industriale per un mese è pubblicato entro la metà del mese successivo dal Consiglio dei Governatori del Federal Reserve System. Misura la produzione reale di servizi industriali, minerari, elettrici e del gas. I primi indici risalgono al 1919 e sono stati avviati per soddisfare la necessità della Federal Reserve di dati tempestivi su un settore altamente ciclico. A differenza di molti altri indicatori economici, gli indici IP sono stimati sulla base di dati dettagliati a livello di settore o di prodotto compilati da altre società, non, ad esempio, sulla base dei risultati di un'indagine proprietaria.

L'indice aggregato per la produzione industriale totale è costituito da 299 indici dettagliati che misurano la produzione in singole parti del settore industriale. Alcuni di questi indici si basano su misure dirette di produzione, mentre altri sono costruiti da misure indirette di produzione. Molti indici riflettono le ore di lavoro di produzione mensili di un settore raccolte dal Bureau of Labor Statistics. La raccolta e la pubblicazione tempestiva dei dati rivela rapide inversioni di tendenza, rendendo l'indice una delle prime statistiche a fornire informazioni sull'attività economica nel mese precedente.

Per i trader, è un importante indicatore principale delle prestazioni future delle attività sul mercato. Per questo motivo, il rapporto può anche servire come "innesco" per una maggiore pressione di acquisto o vendita in determinati settori.

In generale, un aumento del valore dell'indice di produzione industriale ha un effetto positivo sul dollaro USA.

Ultimi valori: