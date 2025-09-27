CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Federal Reserve System (Fed) Produzione industriale a/a (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production y/y)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Consiglio dei Governatori del Federal Reserve System (Board of Governors of Federal Reserve System)
Settore
Azienda
Medio 0.9% 1.6%
1.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.2%
0.9%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indice della produzione industriale per un mese è pubblicato entro la metà del mese successivo dal Consiglio dei Governatori del Federal Reserve System. Misura la produzione reale di servizi industriali, minerari, elettrici e del gas. I primi indici risalgono al 1919 e sono stati avviati per soddisfare la necessità della Federal Reserve di dati tempestivi su un settore altamente ciclico. A differenza di molti altri indicatori economici, gli indici IP sono stimati sulla base di dati dettagliati a livello di settore o di prodotto compilati da altre società, non, ad esempio, sulla base dei risultati di un'indagine proprietaria.

L'indice aggregato per la produzione industriale totale è costituito da 299 indici dettagliati che misurano la produzione in singole parti del settore industriale. Alcuni di questi indici si basano su misure dirette di produzione, mentre altri sono costruiti da misure indirette di produzione. Molti indici riflettono le ore di lavoro di produzione mensili di un settore raccolte dal Bureau of Labor Statistics. La raccolta e la pubblicazione tempestiva dei dati rivela rapide inversioni di tendenza, rendendo l'indice una delle prime statistiche a fornire informazioni sull'attività economica nel mese precedente.

Per i trader, è un importante indicatore principale delle prestazioni future delle attività sul mercato. Per questo motivo, il rapporto può anche servire come "innesco" per una maggiore pressione di acquisto o vendita in determinati settori.

In generale, un aumento del valore dell'indice di produzione industriale ha un effetto positivo sul dollaro USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Federal Reserve System (Fed) Produzione industriale a/a (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.9%
1.6%
1.4%
lug 2025
1.4%
0.9%
0.7%
giu 2025
0.7%
0.6%
0.6%
mag 2025
0.6%
0.0%
1.5%
apr 2025
1.5%
0.0%
1.3%
mar 2025
1.3%
0.2%
1.4%
feb 2025
1.4%
0.7%
2.0%
gen 2025
2.0%
0.0%
0.5%
dic 2024
0.5%
-0.1%
-0.9%
nov 2024
-0.9%
0.0%
-0.3%
ott 2024
-0.3%
0.2%
-0.6%
set 2024
-0.6%
0.2%
0.0%
ago 2024
0.0%
0.3%
-0.2%
lug 2024
-0.2%
1.0%
1.6%
giu 2024
1.6%
0.9%
0.4%
mag 2024
0.4%
0.0%
-0.4%
apr 2024
-0.4%
0.4%
0.0%
mar 2024
0.0%
0.2%
-0.2%
feb 2024
-0.2%
-0.3%
0.0%
gen 2024
0.0%
1.0%
dic 2023
1.0%
-0.4%
nov 2023
-0.4%
-0.3%
-0.7%
ott 2023
-0.7%
0.0%
0.1%
set 2023
0.1%
0.0%
0.2%
ago 2023
0.2%
-0.3%
-0.2%
lug 2023
-0.2%
-0.1%
-0.4%
giu 2023
-0.4%
1.1%
0.2%
mag 2023
0.2%
1.3%
0.2%
apr 2023
0.2%
0.1%
0.5%
mar 2023
0.5%
2.6%
-0.2%
feb 2023
-0.2%
3.0%
0.8%
gen 2023
0.8%
3.1%
1.6%
dic 2022
1.6%
2.9%
2.5%
nov 2022
2.5%
4.3%
3.3%
ott 2022
3.3%
4.5%
5.3%
set 2022
5.3%
3.8%
3.7%
ago 2022
3.7%
4.0%
3.9%
lug 2022
3.9%
5.0%
4.2%
giu 2022
4.2%
6.1%
5.8%
mag 2022
5.8%
6.0%
6.4%
apr 2022
6.4%
6.5%
5.5%
mar 2022
5.5%
5.9%
7.5%
feb 2022
7.5%
3.9%
4.1%
gen 2022
4.1%
4.5%
3.7%
dic 2021
3.7%
5.2%
5.3%
nov 2021
5.3%
4.9%
5.1%
ott 2021
5.1%
5.3%
4.6%
set 2021
4.6%
6.3%
5.9%
ago 2021
5.9%
8.3%
6.6%
lug 2021
6.6%
13.5%
9.8%
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento