CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Prezzi Non Manifatturieri Pagati ISM Stati Uniti (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Institute for Supply Management
Settore
Azienda
Alto N/D 69.6
69.9
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

ISM Non-Manufacturing Prices Paid è uno dei quattro indicatori diffusi, sulla base dei quali il Supply Management Institute calcola il PMI Non Manifatturiero. Riflette le variazioni dei prezzi pagati dalle aziende ai fornitori nel processo di preparazione dei servizi.

Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili dell'offerta di 17 settori dell'industria dei servizi statunitense. Gli intervistati stimano se i prezzi dei beni e dei servizi utilizzati nella produzione sono diminuiti, aumentati o non sono cambiati nell'ultimo mese. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI totale è del 25%.

L'indice ISM Non-Manufacturing Prices Paid è solitamente strettamente correlato con altri dati rilasciati dal Bureau of Labor Statistics. La crescita dei prezzi intermedi nel settore dei servizi può servire come indicatore principale dell'inflazione: i produttori devono pagare di più ai fornitori, ecco perché è probabile che il prezzo del prodotto finale cresca.

Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prezzi Non Manifatturieri Pagati ISM Stati Uniti (ISM United States Non-Manufacturing Prices Paid)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
69.6
69.9
lug 2025
69.9
67.5
67.5
giu 2025
67.5
66.5
68.7
mag 2025
68.7
63.8
65.1
apr 2025
65.1
62.9
60.9
mar 2025
60.9
58.4
62.6
feb 2025
62.6
58.8
60.4
gen 2025
60.4
62.6
64.4
dic 2024
64.4
57.7
58.2
nov 2024
58.2
57.8
58.1
ott 2024
58.1
57.8
59.4
set 2024
59.4
57.3
57.3
ago 2024
57.3
57.4
57.0
lug 2024
57.0
57.2
56.3
giu 2024
56.3
58.7
58.1
mag 2024
58.1
54.4
59.2
apr 2024
59.2
56.3
53.4
mar 2024
53.4
61.5
58.6
feb 2024
58.6
62.6
64.0
gen 2024
64.0
54.5
56.7
dic 2023
57.4
61.7
58.3
nov 2023
58.3
63.5
58.6
ott 2023
58.6
63.2
58.9
set 2023
58.9
60.1
58.9
ago 2023
58.9
55.1
56.8
lug 2023
56.8
52.1
54.1
giu 2023
54.1
53.3
56.2
mag 2023
56.2
57.8
59.6
apr 2023
59.6
59.9
59.5
mar 2023
59.5
65.2
65.6
feb 2023
65.6
64.5
67.8
gen 2023
67.8
65.5
68.1
dic 2022
67.6
71.5
70.0
nov 2022
70.0
73.6
70.7
ott 2022
70.7
71.3
68.7
set 2022
68.7
69.8
71.5
ago 2022
71.5
76.5
72.3
lug 2022
72.3
81.6
80.1
giu 2022
80.1
83.9
82.1
mag 2022
82.1
84.9
84.6
apr 2022
84.6
84.1
83.8
mar 2022
83.8
83.3
83.1
feb 2022
83.1
83.0
82.3
gen 2022
82.3
83.0
83.9
dic 2021
82.5
83.6
82.3
nov 2021
82.3
80.9
82.9
ott 2021
82.9
76.9
77.5
set 2021
77.5
79.3
75.4
ago 2021
75.4
81.6
82.3
lug 2021
82.3
80.6
79.5
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento