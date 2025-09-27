ISM Non-Manufacturing Prices Paid è uno dei quattro indicatori diffusi, sulla base dei quali il Supply Management Institute calcola il PMI Non Manifatturiero. Riflette le variazioni dei prezzi pagati dalle aziende ai fornitori nel processo di preparazione dei servizi.

Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili dell'offerta di 17 settori dell'industria dei servizi statunitense. Gli intervistati stimano se i prezzi dei beni e dei servizi utilizzati nella produzione sono diminuiti, aumentati o non sono cambiati nell'ultimo mese. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI totale è del 25%.

L'indice ISM Non-Manufacturing Prices Paid è solitamente strettamente correlato con altri dati rilasciati dal Bureau of Labor Statistics. La crescita dei prezzi intermedi nel settore dei servizi può servire come indicatore principale dell'inflazione: i produttori devono pagare di più ai fornitori, ecco perché è probabile che il prezzo del prodotto finale cresca.

Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.

Ultimi valori: