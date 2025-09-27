L'Indice dei Prezzi PCE m/m mostra le variazioni dei prezzi per un paniere fisso di beni e servizi di consumo acquistati dai residenti negli Stati Uniti nel mese segnalato rispetto al mese precedente. Questo indicatore è anche chiamato "deflatore PCE". Tiene conto delle spese effettive e imputate delle famiglie per beni durevoli e non durevoli e per servizi.

L'indice è confrontato con una base del 2009.

L'indice PCE è incluso nella misurazione dell'inflazione negli Stati Uniti, poiché la sua crescita è solitamente accompagnata da un aumento dei prezzi di beni e servizi.

Rispetto a un altro indicatore dei prezzi al consumo statunitenseIPC, la Fed statunitense preferisce utilizzare PCE per analizzare le condizioni economiche. È perché la formula di calcolo PCE consente di tenere conto dell'influenza dei cambiamenti a breve termine nel comportamento dei consumatori e di adeguare il paniere, mentre il paniere dei consumatori e i pesi dei suoi elementi nel calcolo dell'IPC vengono rivisti solo ogni due anni. Pertanto, PCE fornisce un indicatore di inflazione più completo.

La crescita dell'indice potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari USA.

Ultimi valori: