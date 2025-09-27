CalendarioSezioni

Spese Reali per Consumi Personali (PCE) trim./trim. (Real Personal Consumption Expenditures (PCE) q/q)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Economic Analysis. (Bureau of Economic Analysis)
Settore
Consumatore
Medio 2.5% 1.6%
1.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.3%
2.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice Real PCE trim./trim. riflette le variazioni dei prezzi dei beni e servizi durevoli e non durevoli acquistati dai consumatori statunitensi durante il trimestre in questione. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Spese Reali per Consumi Personali (PCE) trim./trim. (Real Personal Consumption Expenditures (PCE) q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
2.5%
1.6%
1.6%
2 Q 2025 prelim.
1.6%
1.4%
1.4%
2 Q 2025 prelim.
1.4%
0.8%
0.5%
1 Q 2025
0.5%
1.2%
1.2%
1 Q 2025 prelim.
1.2%
1.8%
1.8%
1 Q 2025 prelim.
1.8%
4.1%
4.0%
4 Q 2024
4.0%
4.2%
4.2%
4 Q 2024 prelim.
4.2%
4.2%
4.2%
4 Q 2024 prelim.
4.2%
2.4%
3.7%
3 Q 2024
3.7%
3.5%
3.5%
3 Q 2024 prelim.
3.5%
3.7%
3.7%
3 Q 2024 prelim.
3.7%
1.5%
2.8%
2 Q 2024
2.8%
2.9%
2.9%
2 Q 2024 prelim.
2.9%
2.3%
2.3%
2 Q 2024 prelim.
2.3%
1.7%
1.5%
1 Q 2024
1.5%
2.0%
2.0%
1 Q 2024 prelim.
2.0%
2.5%
2.5%
1 Q 2024 prelim.
2.5%
2.7%
3.3%
4 Q 2023
3.3%
2.2%
3.6%
3 Q 2023
3.6%
3.6%
3.6%
3 Q 2023 prelim.
3.6%
4.0%
4.0%
3 Q 2023 prelim.
4.0%
0.3%
0.8%
2 Q 2023
0.8%
1.7%
1.7%
2 Q 2023 prelim.
1.7%
1.6%
1.6%
2 Q 2023 prelim.
1.6%
4.0%
4.2%
1 Q 2023
4.2%
3.8%
3.8%
1 Q 2023 prelim.
3.8%
3.7%
3.7%
1 Q 2023 prelim.
3.7%
1.2%
1.0%
4 Q 2022
1.0%
1.4%
1.4%
4 Q 2022 prelim.
1.4%
2.1%
2.1%
4 Q 2022 prelim.
2.1%
2.0%
2.3%
3 Q 2022
2.3%
1.7%
1.7%
3 Q 2022 prelim.
1.7%
1.4%
1.4%
3 Q 2022 prelim.
1.4%
1.8%
2.0%
2 Q 2022
2.0%
1.5%
1.5%
2 Q 2022 prelim.
1.5%
1.0%
1.0%
2 Q 2022 prelim.
1.0%
2.5%
1.8%
1 Q 2022
1.8%
3.1%
3.1%
1 Q 2022 prelim.
3.1%
2.7%
2.7%
1 Q 2022 prelim.
2.7%
2.8%
2.5%
4 Q 2021
2.5%
3.1%
3.1%
4 Q 2021 prelim.
3.1%
3.3%
3.3%
4 Q 2021 prelim.
3.3%
1.9%
2.0%
3 Q 2021
2.0%
1.7%
1.7%
3 Q 2021 prelim.
1.7%
1.6%
1.6%
3 Q 2021 prelim.
1.6%
12.2%
12.0%
2 Q 2021
12.0%
11.9%
11.9%
2 Q 2021 prelim.
11.9%
11.8%
11.8%
2 Q 2021 prelim.
11.8%
11.5%
11.4%
1 Q 2021
11.4%
11.3%
11.3%
123
