Asta dei Titoli Protetti dall'Inflazione del Tesoro a 5 anni degli Stati Uniti (TIPS) (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)

Stati Uniti
USD, Dollari americani
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (United States Department of the Treasury)
Medio 1.182%
1.650%
1.182%
L'asta TIPS a 5 anni rappresenta il rendimento percentuale dei titoli protetti dall'inflazione del Tesoro con scadenza a cinque anni. La differenza tra il rendimento dei TIPS e quello dei buoni del Tesoro standard è considerata un segnale delle previsioni degli investitori per quanto riguarda il livello di inflazione.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Asta dei Titoli Protetti dall'Inflazione del Tesoro a 5 anni degli Stati Uniti (TIPS) (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
1.182%
1.650%
1.702%
2.121%
1.670%
2.050%
2.242%
1.710%
2.440%
1.832%
1.320%
1.504%
1.732%
0.362%
-0.340%
-1.508%
-1.685%
-1.416%
-1.631%
-1.575%
-1.320%
-0.951%
-0.766%
-0.320%
0.020%
0.054%
0.152%
0.515%
1.129%
0.724%
0.631%
0.370%
0.117%
-0.049%
0.120%
-0.209%
-0.195%
0.472%
0.305%
-0.335%
0.395%
-0.281%
-0.213%
