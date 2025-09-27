TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes riflettono una differenza tra la quantità di titoli a lungo termine acquistati e venduti da investitori privati stranieri e agenzie governative. Poiché letture superiori rispetto alle previsioni significano un afflusso di investimenti atteso, sono considerate favorevoli per il dollaro USA, mentre le letture più basse sono considerate negative.

Ultimi valori: