Calendario Economico
Vendite al Dettaglio Core Stati Uniti m/m (United States Core Retail Sales m/m)
|Alto
|0.7%
|0.0%
|
0.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.1%
|
0.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Vendite al Dettaglio Core m/m mostrano variazioni nel volume delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti nel mese in questione rispetto al mese precedente. Le vendite di auto sono escluse dal calcolo a causa dell'elevata volatilità.
Il calcolo prende in considerazione due tipi di società di vendita al dettaglio: negozi con punti vendita fissi e senza di essi (utilizzando cataloghi cartacei ed elettronici, stand mobili, vendite a domicilio, distributori automatici, ecc.).
L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio scritto di quasi 12.000 rivenditori di tutti i tipi e dimensioni in tutta la nazione. Il campione viene aggiornato trimestralmente per includere le nuove società emergenti ed escludere quelle chiuse.
L'indicatore ha un'elevata volatilità stagionale: quindi, il 20% di tutte le vendite al dettaglio nel Paese si verifica durante le vacanze di Natale e Capodanno. Ecco perché gli economisti di solito interpretano una versione destagionalizzata dell'indicatore, invece di quella "grezza".
Gli analisti utilizzano ampiamente l'indicatore per valutare le condizioni economiche della nazione.
- Il Bureau of Economic Analysis utilizza questi dati nel calcolo del PIL.
- Il Bureau of Labor Statistics applica i dati sulle vendite al dettaglio durante la preparazione degli indici dei prezzi al consumo.
- La Fed utilizza questo indicatore per valutare la struttura degli acquisti dei consumatori nel contesto dell'analisi generale dell'attività economica del Paese.
- Gli investitori utilizzano i dati nella valutazione dell'attività dei clienti.
Il rilascio delle Vendite al Dettaglio è uno dei fattori importanti, che possono influenzare le quotazioni in dollari. Un rallentamento della crescita delle vendite al dettaglio mostra che i consumatori hanno ridotto il loro livello di spesa. Ciò può portare a un calo dell'attività economica e avere un effetto negativo sulle quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Core Stati Uniti m/m (United States Core Retail Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress