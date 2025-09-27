CalendarioSezioni

Vendite al Dettaglio Core Stati Uniti m/m (United States Core Retail Sales m/m)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Census Bureau
Settore
Consumatore
Alto 0.7% 0.0%
0.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.1%
0.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le Vendite al Dettaglio Core m/m mostrano variazioni nel volume delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti nel mese in questione rispetto al mese precedente. Le vendite di auto sono escluse dal calcolo a causa dell'elevata volatilità.

Il calcolo prende in considerazione due tipi di società di vendita al dettaglio: negozi con punti vendita fissi e senza di essi (utilizzando cataloghi cartacei ed elettronici, stand mobili, vendite a domicilio, distributori automatici, ecc.).

L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio scritto di quasi 12.000 rivenditori di tutti i tipi e dimensioni in tutta la nazione. Il campione viene aggiornato trimestralmente per includere le nuove società emergenti ed escludere quelle chiuse.

L'indicatore ha un'elevata volatilità stagionale: quindi, il 20% di tutte le vendite al dettaglio nel Paese si verifica durante le vacanze di Natale e Capodanno. Ecco perché gli economisti di solito interpretano una versione destagionalizzata dell'indicatore, invece di quella "grezza".

Gli analisti utilizzano ampiamente l'indicatore per valutare le condizioni economiche della nazione.

  • Il Bureau of Economic Analysis utilizza questi dati nel calcolo del PIL.
  • Il Bureau of Labor Statistics applica i dati sulle vendite al dettaglio durante la preparazione degli indici dei prezzi al consumo.
  • La Fed utilizza questo indicatore per valutare la struttura degli acquisti dei consumatori nel contesto dell'analisi generale dell'attività economica del Paese.
  • Gli investitori utilizzano i dati nella valutazione dell'attività dei clienti.

Il rilascio delle Vendite al Dettaglio è uno dei fattori importanti, che possono influenzare le quotazioni in dollari. Un rallentamento della crescita delle vendite al dettaglio mostra che i consumatori hanno ridotto il loro livello di spesa. Ciò può portare a un calo dell'attività economica e avere un effetto negativo sulle quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Core Stati Uniti m/m (United States Core Retail Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.7%
0.0%
0.4%
lug 2025
0.3%
0.1%
0.8%
giu 2025
0.5%
0.0%
-0.2%
mag 2025
-0.3%
0.3%
0.0%
apr 2025
0.1%
0.1%
0.8%
mar 2025
0.5%
0.1%
0.7%
feb 2025
0.3%
-0.1%
-0.6%
gen 2025
-0.4%
0.6%
0.7%
dic 2024
0.4%
0.2%
0.2%
nov 2024
0.2%
0.4%
0.2%
ott 2024
0.1%
0.3%
1.0%
set 2024
0.5%
-0.1%
0.2%
ago 2024
0.1%
0.0%
0.4%
lug 2024
0.4%
0.3%
0.5%
giu 2024
0.4%
0.3%
0.1%
mag 2024
-0.1%
0.1%
-0.1%
apr 2024
0.2%
0.2%
0.9%
mar 2024
1.1%
0.2%
0.6%
feb 2024
0.3%
0.5%
-0.8%
gen 2024
-0.6%
0.4%
0.4%
dic 2023
0.4%
0.2%
0.2%
nov 2023
0.2%
0.2%
0.0%
ott 2023
0.1%
-0.2%
0.8%
set 2023
0.6%
0.0%
0.9%
ago 2023
0.6%
0.2%
0.7%
lug 2023
1.0%
-0.3%
0.2%
giu 2023
0.2%
0.4%
0.3%
mag 2023
0.1%
-0.3%
0.4%
apr 2023
0.4%
0.1%
-0.5%
mar 2023
-0.8%
0.2%
0.0%
feb 2023
-0.1%
-0.4%
2.4%
gen 2023
2.3%
0.6%
-0.9%
dic 2022
-1.1%
-0.7%
-0.6%
nov 2022
-0.2%
0.4%
1.2%
ott 2022
1.3%
0.0%
0.1%
set 2022
0.1%
-0.4%
-0.1%
ago 2022
-0.3%
0.9%
0.0%
lug 2022
0.4%
0.1%
0.9%
giu 2022
1.0%
-0.4%
0.5%
mag 2022
0.5%
0.7%
0.4%
apr 2022
0.6%
-1.4%
2.1%
mar 2022
1.1%
2.1%
0.6%
feb 2022
0.2%
-2.6%
4.4%
gen 2022
3.3%
1.1%
-2.8%
dic 2021
-2.3%
-1.4%
0.3%
nov 2021
0.3%
0.1%
1.8%
ott 2021
1.7%
1.7%
0.8%
set 2021
0.8%
-1.3%
1.8%
ago 2021
1.8%
-1.6%
-0.4%
lug 2021
-0.4%
1.4%
1.6%
12345
