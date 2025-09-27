Le Vendite al Dettaglio Core m/m mostrano variazioni nel volume delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti nel mese in questione rispetto al mese precedente. Le vendite di auto sono escluse dal calcolo a causa dell'elevata volatilità.

Il calcolo prende in considerazione due tipi di società di vendita al dettaglio: negozi con punti vendita fissi e senza di essi (utilizzando cataloghi cartacei ed elettronici, stand mobili, vendite a domicilio, distributori automatici, ecc.).

L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio scritto di quasi 12.000 rivenditori di tutti i tipi e dimensioni in tutta la nazione. Il campione viene aggiornato trimestralmente per includere le nuove società emergenti ed escludere quelle chiuse.

L'indicatore ha un'elevata volatilità stagionale: quindi, il 20% di tutte le vendite al dettaglio nel Paese si verifica durante le vacanze di Natale e Capodanno. Ecco perché gli economisti di solito interpretano una versione destagionalizzata dell'indicatore, invece di quella "grezza".

Gli analisti utilizzano ampiamente l'indicatore per valutare le condizioni economiche della nazione.

Il Bureau of Economic Analysis utilizza questi dati nel calcolo del PIL.

Il Bureau of Labor Statistics applica i dati sulle vendite al dettaglio durante la preparazione degli indici dei prezzi al consumo.

La Fed utilizza questo indicatore per valutare la struttura degli acquisti dei consumatori nel contesto dell'analisi generale dell'attività economica del Paese.

Gli investitori utilizzano i dati nella valutazione dell'attività dei clienti.

Il rilascio delle Vendite al Dettaglio è uno dei fattori importanti, che possono influenzare le quotazioni in dollari. Un rallentamento della crescita delle vendite al dettaglio mostra che i consumatori hanno ridotto il loro livello di spesa. Ciò può portare a un calo dell'attività economica e avere un effetto negativo sulle quotazioni in dollari.

Ultimi valori: