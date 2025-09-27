CalendarioSezioni

Importazioni negli Stati Uniti (United States Imports)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Census Bureau
Settore
Trade
Medio $​358.775 B
$​338.736 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​358.775 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le importazioni statunitensi riflettono il volume di beni e servizi importati dall'estero, che diventano immediatamente disponibili nelle reti di consumo, nei magazzini e nelle zone di commercio estero. L'indicatore, di solito, riguarda i prezzi delle merci come stimato dalla protezione doganale e delle frontiere degli Stati Uniti. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Importazioni negli Stati Uniti (United States Imports)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
$​358.775 B
$​338.736 B
giu 2025
$​337.475 B
$​350.310 B
mag 2025
$​350.517 B
$​350.829 B
apr 2025
$​350.987 B
$​419.391 B
mar 2025
$​418.955 B
$​401.195 B
feb 2025
$​401.120 B
$​401.158 B
gen 2025
$​401.201 B
$​364.581 B
dic 2024
$​364.939 B
$​352.514 B
nov 2024
$​351.559 B
$​339.923 B
ott 2024
$​339.556 B
$​353.810 B
set 2024
$​352.306 B
$​341.976 B
ago 2024
$​342.186 B
$​345.397 B
lug 2024
$​345.394 B
$​338.282 B
giu 2024
$​339.047 B
$​337.012 B
mag 2024
$​336.732 B
$​337.905 B
apr 2024
$​338.225 B
$​330.188 B
mar 2024
$​326.992 B
$​332.385 B
feb 2024
$​331.914 B
$​324.785 B
gen 2024
$​324.627 B
$​321.031 B
dic 2023
$​320.449 B
$​316.208 B
nov 2023
$​316.944 B
$​323.062 B
ott 2023
$​323.000 B
$​322.656 B
set 2023
$​322.656 B
$​314.092 B
ago 2023
$​314.333 B
$​316.602 B
lug 2023
$​316.683 B
$​311.458 B
giu 2023
$​312.980 B
$​316.118 B
mag 2023
$​316.082 B
$​323.590 B
apr 2023
$​323.567 B
$​318.783 B
mar 2023
$​320.378 B
$​321.481 B
feb 2023
$​321.686 B
$​326.670 B
gen 2023
$​325.785 B
$​316.214 B
dic 2022
$​317.571 B
$​313.365 B
nov 2022
$​313.374 B
$​334.843 B
ott 2022
$​334.793 B
$​332.640 B
set 2022
$​331.287 B
$​326.472 B
ago 2022
$​326.316 B
$​330.040 B
lug 2022
$​329.940 B
$​339.642 B
giu 2022
$​340.413 B
$​341.429 B
mag 2022
$​341.440 B
$​339.536 B
apr 2022
$​339.697 B
$​351.763 B
mar 2022
$​351.518 B
$​318.624 B
feb 2022
$​317.814 B
$​313.720 B
gen 2022
$​314.093 B
$​310.304 B
dic 2021
$​308.874 B
$​304.065 B
nov 2021
$​304.388 B
$​290.749 B
ott 2021
$​290.749 B
$​288.232 B
set 2021
$​288.492 B
$​286.991 B
ago 2021
$​286.991 B
$​282.879 B
lug 2021
$​282.879 B
$​283.308 B
giu 2021
$​283.421 B
$​277.462 B
12
Esporta

