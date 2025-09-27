Le importazioni statunitensi riflettono il volume di beni e servizi importati dall'estero, che diventano immediatamente disponibili nelle reti di consumo, nei magazzini e nelle zone di commercio estero. L'indicatore, di solito, riguarda i prezzi delle merci come stimato dalla protezione doganale e delle frontiere degli Stati Uniti. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

