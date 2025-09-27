Calendario Economico
Indice dei Prezzi Prodotto Interno Lordo (PIL) Stati Uniti trim./trim. (United States Gross Domestic Product (GDP) Price Index q/q)
|Basso
|2.1%
|2.0%
|
2.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|1.4%
|
2.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice dei prezzi del PIL trim./trim. mostra le variazioni dei prezzi di beni e servizi inclusi nel calcolo del PIL in un trimestre rispetto al trimestre precedente.
Questo è un indicatore dell'inflazione, che consente di valutare la dipendenza della variazione del PIL dalle variazioni dei prezzi nel periodo corrente. L'adeguamento per l'inflazione nel calcolo del PIL consente di effettuare una stima corretta dei cambiamenti reali nella produzione di beni e servizi. I valori del periodo corrente e precedente non possono essere confrontati correttamente senza questo indice.
L'indice viene calcolato come il rapporto tra il PIL nominale (espresso nei prezzi di mercato dell'anno in corso) e il PIL reale (nel prezzo base dell'anno 2009) moltiplicato per 100.
L'Indice dei Prezzi del PIL differisce da altri indici popolari che riflettono il tasso di inflazione (ad esempio IPC)nei seguenti punti:
- Oltre alla spesa dei consumatori, l'indice dei prezzi del PIL include gli investimenti governativi e delle imprese.
- L'IPC è calcolato sulla base di un paniere statico dei consumatori dell'anno base, mentre l'Indice dei Prezzi del PIL non è legato a un elenco fisso di beni e servizi fabbricati. Invece, prende in considerazione tutto ciò che è stato prodotto nel Paese durante il periodo specificato. I cambiamenti nella struttura dei consumi o l'emergere di nuove posizioni si riflettono automaticamente nel calcolo dell'indice.
- Rispetto all'IPC, l'Indice dei Prezzi del PIL non tiene conto delle variazioni dei prezzi dei beni importati.
- A differenza degli indici dei prezzi mensili, l'Indice dei Prezzi del PIL è calcolato trimestralmente.
La crescita dell'Indice dei Prezzi del PIL indica di norma un aumento dell'inflazione. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi Prodotto Interno Lordo (PIL) Stati Uniti trim./trim. (United States Gross Domestic Product (GDP) Price Index q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
