Vendite al dettaglio negli Stati Uniti escl. Auto e Gas m/m (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)
|Basso
|0.7%
|0.3%
|
0.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.3%
|
0.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Vendite al Dettaglio escl. Auto e Gas m/m riflettono una variazione percentuale del volume totale degli acquisti effettuati dai consumatori nei punti vendita, nel mese in questione rispetto al mese precedente. L'indicatore non include gli acquisti di servizi, auto, gas e cibo. Tale calcolo consente di effettuare una panoramica dei modelli nella struttura della domanda di beni, poiché i cambiamenti nelle vendite di queste categorie di beni sono spesso causati da variazioni dei loro prezzi. Per l'indicatore, non viene applicato alcun adeguamento per l'inflazione. Un aumento delle vendite al dettaglio indica una crescita economica più forte; tuttavia, se l'aumento è maggiore del previsto, potrebbe essere inflazionistico.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al dettaglio negli Stati Uniti escl. Auto e Gas m/m (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
