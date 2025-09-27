Le Vendite al Dettaglio escl. Auto e Gas m/m riflettono una variazione percentuale del volume totale degli acquisti effettuati dai consumatori nei punti vendita, nel mese in questione rispetto al mese precedente. L'indicatore non include gli acquisti di servizi, auto, gas e cibo. Tale calcolo consente di effettuare una panoramica dei modelli nella struttura della domanda di beni, poiché i cambiamenti nelle vendite di queste categorie di beni sono spesso causati da variazioni dei loro prezzi. Per l'indicatore, non viene applicato alcun adeguamento per l'inflazione. Un aumento delle vendite al dettaglio indica una crescita economica più forte; tuttavia, se l'aumento è maggiore del previsto, potrebbe essere inflazionistico.

