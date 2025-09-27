Le Vendite al Dettaglio su base annua mostrano la variazione delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti per il mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo è corretto per l'inflazione. L'indice è spesso chiamato indicatore della spesa al consumo e consente di valutare l'inflazione negli Stati Uniti. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari USA.

Ultimi valori: