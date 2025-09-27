CalendarioSezioni

Flusso di capitale netto complessivo del Tesoro degli Stati Uniti (TIC) (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)

Stati Uniti
USD, Dollari americani
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (United States Department of the Treasury)
Denaro
Basso $​2.1 B $​171.2 B
$​92.1 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​179.4 B
$​2.1 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
TIC Overall Net Capital Flow fa parte del saldo dei pagamenti nazionale che caratterizza gli afflussi e i deflussi di capitale. Un saldo positivo indica l'afflusso di capitale, un valore negativo mostra un deflusso.

Il Tesoro degli Stati Uniti pubblica mensilmente il rapporto sul flusso di capitale netto come parte del Treasury International Capital Data (TIC). Il rapporto riflette il movimento della maggior parte dei tipi di titoli, come titoli del Tesoro, azioni societarie e obbligazioni.

I dati TIC includono la maggior parte delle componenti dei flussi finanziari internazionali. Viene calcolato come somma dei seguenti valori:

  • Transazioni a lungo termine (un valore negativo indica il deflusso di capitale)
  • Acquisti di titoli statunitensi da parte di investitori stranieri
  • Titoli del Tesoro non destinali alla vendita emessi per istituzioni ufficiali estere e altri residenti stranieri
  • Variazioni mensili delle passività bancarie
  • Variazioni denominate in dollari delle passività del Tesoro USA

Le seguenti componenti sono sottratte dalla somma risultante: pagamenti a residenti stranieri nell'ambito di titoli nazionali, acquisto di titoli esteri tramite swap.

Il rapporto non include gli afflussi di investimenti diretti in società statunitensi dall'estero e gli investimenti diretti effettuati da residenti negli Stati Uniti in società straniere.

Il flusso di capitali positivo può influenzare positivamente il dollaro USA, perché i residenti stranieri sono costretti ad acquistare dollari per pagare i titoli statunitensi. L'indicatore ha il maggiore impatto sui mercati mobiliari.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Flusso di capitale netto complessivo del Tesoro degli Stati Uniti (TIC) (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
$​2.1 B
$​171.2 B
$​92.1 B
giu 2025
$​77.8 B
$​194.2 B
$​318.1 B
mag 2025
$​311.1 B
$​147.2 B
$​-14.6 B
apr 2025
$​-14.2 B
$​201.8 B
$​253.1 B
mar 2025
$​254.3 B
$​207.4 B
$​248.9 B
feb 2025
$​284.7 B
$​209.3 B
$​-46.6 B
gen 2025
$​87.1 B
$​268.1 B
$​134.1 B
dic 2024
$​87.1 B
$​123.1 B
$​134.1 B
nov 2024
$​159.9 B
$​271.0 B
$​201.8 B
ott 2024
$​203.6 B
$​268.5 B
$​398.9 B
set 2024
$​398.4 B
$​78.8 B
$​75.9 B
ago 2024
$​79.2 B
$​82.5 B
$​159.1 B
lug 2024
$​156.5 B
$​65.5 B
$​92.0 B
giu 2024
$​107.5 B
$​75.1 B
$​16.1 B
mag 2024
$​15.8 B
$​94.6 B
$​64.2 B
apr 2024
$​66.2 B
$​44.5 B
$​104.2 B
mar 2024
$​102.1 B
$​-9.0 B
$​42.0 B
feb 2024
$​51.6 B
$​-30.8 B
gen 2024
$​-8.8 B
$​137.4 B
dic 2023
$​139.8 B
$​223.3 B
nov 2023
$​260.2 B
$​-9.2 B
$​-83.8 B
ott 2023
$​-83.8 B
$​130.1 B
$​-64.8 B
set 2023
$​-67.4 B
$​60.8 B
$​131.0 B
ago 2023
$​134.4 B
$​141.0 B
$​141.4 B
lug 2023
$​140.6 B
$​143.9 B
$​137.9 B
giu 2023
$​147.8 B
$​42.8 B
$​-161.6 B
mag 2023
$​-167.6 B
$​180.5 B
$​35.3 B
apr 2023
$​48.4 B
$​163.6 B
$​129.0 B
mar 2023
$​56.7 B
$​59.6 B
$​13.7 B
feb 2023
$​28.0 B
$​197.6 B
$​183.2 B
gen 2023
$​183.1 B
$​157.9 B
$​26.7 B
dic 2022
$​28.6 B
$​70.5 B
$​213.4 B
nov 2022
$​213.1 B
$​178.8 B
$​179.3 B
ott 2022
$​179.9 B
$​143.2 B
$​30.4 B
set 2022
$​30.9 B
$​70.6 B
$​277.2 B
ago 2022
$​153.5 B
$​173.0 B
$​22.3 B
lug 2022
$​22.1 B
$​152.8 B
$​194.5 B
giu 2022
$​22.1 B
$​82.2 B
$​194.5 B
mag 2022
$​182.5 B
$​176.9 B
$​-2.7 B
apr 2022
$​1.3 B
$​161.3 B
$​108.7 B
mar 2022
$​149.2 B
$​67.6 B
$​160.3 B
feb 2022
$​162.6 B
$​145.9 B
$​287.4 B
gen 2022
$​294.2 B
$​84.8 B
$​-53.8 B
dic 2021
$​-52.4 B
$​72.3 B
$​216.8 B
nov 2021
$​223.9 B
$​100.8 B
$​139.3 B
ott 2021
$​143.0 B
$​69.3 B
$​-27.3 B
set 2021
$​-26.8 B
$​83.3 B
$​91.1 B
ago 2021
$​91.0 B
$​91.7 B
$​164.1 B
lug 2021
$​126.0 B
$​59.8 B
$​32.0 B
giu 2021
$​31.5 B
$​75.9 B
$​98.2 B
12345
