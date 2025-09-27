Calendario Economico
Flusso di capitale netto complessivo del Tesoro degli Stati Uniti (TIC) (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)
TIC Overall Net Capital Flow fa parte del saldo dei pagamenti nazionale che caratterizza gli afflussi e i deflussi di capitale. Un saldo positivo indica l'afflusso di capitale, un valore negativo mostra un deflusso.
Il Tesoro degli Stati Uniti pubblica mensilmente il rapporto sul flusso di capitale netto come parte del Treasury International Capital Data (TIC). Il rapporto riflette il movimento della maggior parte dei tipi di titoli, come titoli del Tesoro, azioni societarie e obbligazioni.
I dati TIC includono la maggior parte delle componenti dei flussi finanziari internazionali. Viene calcolato come somma dei seguenti valori:
- Transazioni a lungo termine (un valore negativo indica il deflusso di capitale)
- Acquisti di titoli statunitensi da parte di investitori stranieri
- Titoli del Tesoro non destinali alla vendita emessi per istituzioni ufficiali estere e altri residenti stranieri
- Variazioni mensili delle passività bancarie
- Variazioni denominate in dollari delle passività del Tesoro USA
Le seguenti componenti sono sottratte dalla somma risultante: pagamenti a residenti stranieri nell'ambito di titoli nazionali, acquisto di titoli esteri tramite swap.
Il rapporto non include gli afflussi di investimenti diretti in società statunitensi dall'estero e gli investimenti diretti effettuati da residenti negli Stati Uniti in società straniere.
Il flusso di capitali positivo può influenzare positivamente il dollaro USA, perché i residenti stranieri sono costretti ad acquistare dollari per pagare i titoli statunitensi. L'indicatore ha il maggiore impatto sui mercati mobiliari.
