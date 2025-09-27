Calendario Economico
Università del Michigan Stati Uniti Condizioni attuali (University of Michigan United States Current Conditions)
|Basso
|60.4
|61.2
|
61.2
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|58.8
|
60.4
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le condizioni attuali dell'Università del Michigan mostrano come i consumatori statunitensi valutano le attuali condizioni economiche del paese. L'indice è calcolato mensilmente sulla base di un sondaggio telefonico su almeno 500 famiglie statunitensi, che l'Università del Michigan conduce per calcolare cinque diversi indici, incluso questo.
Gli intervistati vengono intervistati per rispondere a varie domande, tra cui le seguenti:
- Se le condizioni finanziarie delle loro famiglie sono migliorate o peggiori rispetto a un anno fa
- Se è un buon momento per acquistare articoli per la casa di grandi dimensioni e fare altri grandi acquisti
Le risposte a questi sono calcolate come segue: la percentuale di valori negativi viene sottratta da quelli positivi e 100 viene aggiunto al valore risultante. I valori risultanti sono sommati e divisi per 2,6424 (il valore per il periodo di base), dopo di che 2 (la costante di correzione per la composizione del campione) viene aggiunto alla cifra risultante.
L'indice delle Condizioni Attuali dell'Università del Michigan consente di valutare le prospettive a breve termine per la domanda dei consumatori, l'inflazione e la crescita economica. Letture più elevate indicano che le famiglie statunitensi spendono denaro, la domanda aumenta, l'attività dei consumatori si espande e spinge in avanti sia l'inflazione che l'intera economia nazionale. Al contrario, un calo dell'indice può diventare un indicatore principale del rallentamento economico.
La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Università del Michigan Stati Uniti Condizioni attuali (University of Michigan United States Current Conditions)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
