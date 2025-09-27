CalendarioSezioni

Università del Michigan Stati Uniti Condizioni attuali (University of Michigan United States Current Conditions)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Università del Michigan (University of Michigan)
Settore
Consumatore
Basso 60.4 61.2
61.2
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
58.8
60.4
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le condizioni attuali dell'Università del Michigan mostrano come i consumatori statunitensi valutano le attuali condizioni economiche del paese. L'indice è calcolato mensilmente sulla base di un sondaggio telefonico su almeno 500 famiglie statunitensi, che l'Università del Michigan conduce per calcolare cinque diversi indici, incluso questo.

Gli intervistati vengono intervistati per rispondere a varie domande, tra cui le seguenti:

  • Se le condizioni finanziarie delle loro famiglie sono migliorate o peggiori rispetto a un anno fa
  • Se è un buon momento per acquistare articoli per la casa di grandi dimensioni e fare altri grandi acquisti

Le risposte a questi sono calcolate come segue: la percentuale di valori negativi viene sottratta da quelli positivi e 100 viene aggiunto al valore risultante. I valori risultanti ​sono sommati e divisi per 2,6424 (il valore per il periodo di base), dopo di che 2 (la costante di correzione per la composizione del campione) viene aggiunto alla cifra risultante.

L'indice delle Condizioni Attuali dell'Università del Michigan consente di valutare le prospettive a breve termine per la domanda dei consumatori, l'inflazione e la crescita economica. Letture più elevate indicano che le famiglie statunitensi spendono denaro, la domanda aumenta, l'attività dei consumatori si espande e spinge in avanti sia l'inflazione che l'intera economia nazionale. Al contrario, un calo dell'indice può diventare un indicatore principale del rallentamento economico.

La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Università del Michigan Stati Uniti Condizioni attuali (University of Michigan United States Current Conditions)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
60.4
61.2
61.2
set 2025 prelim.
61.2
61.3
61.7
ago 2025
61.7
60.9
60.9
ago 2025 prelim.
60.9
67.9
68.0
lug 2025
68.0
66.8
66.8
lug 2025 prelim.
66.8
61.1
64.8
giu 2025
64.8
63.7
63.7
giu 2025 prelim.
63.7
62.2
58.9
mag 2025
58.9
57.6
57.6
mag 2025 prelim.
57.6
57.4
59.8
apr 2025
59.8
56.5
56.5
apr 2025 prelim.
56.5
62.9
63.8
mar 2025
63.8
63.5
63.5
mar 2025 prelim.
63.5
72.3
65.7
feb 2025
65.7
68.7
68.7
feb 2025 prelim.
68.7
76.4
74.0
gen 2025
74.0
77.9
77.9
gen 2025 prelim.
77.9
77.6
75.1
dic 2024
75.1
77.7
77.7
dic 2024 prelim.
77.7
65.7
63.9
nov 2024
63.9
64.4
64.4
nov 2024 prelim.
64.4
63.0
64.9
ott 2024
64.9
62.7
62.7
ott 2024 prelim.
62.7
64.8
63.3
set 2024
63.3
62.9
62.9
set 2024 prelim.
62.9
61.6
61.3
ago 2024
61.3
60.9
60.9
ago 2024 prelim.
60.9
61.9
62.7
lug 2024
62.7
64.1
64.1
lug 2024 prelim.
64.1
69.2
65.9
giu 2024
65.9
62.5
62.5
giu 2024 prelim.
62.5
67.1
69.6
mag 2024
69.6
68.8
68.8
mag 2024 prelim.
68.8
76.3
79.0
apr 2024
79.0
79.3
79.3
apr 2024 prelim.
79.3
84.0
82.5
mar 2024
82.5
79.4
79.4
mar 2024 prelim.
79.4
75.3
79.4
feb 2024
79.4
81.5
81.5
feb 2024 prelim.
81.5
83.1
81.9
gen 2024
81.9
83.3
83.3
gen 2024 prelim.
83.3
76.2
73.3
dic 2023
73.3
74.0
74.0
dic 2023 prelim.
74.0
67.4
68.3
nov 2023
68.3
65.7
65.7
nov 2023 prelim.
65.7
69.6
70.6
ott 2023
70.6
66.7
66.7
ott 2023 prelim.
66.7
71.6
71.4
set 2023
71.4
69.8
69.8
set 2023 prelim.
69.8
72.4
75.7
123456
