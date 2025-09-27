Indice dei Prezzi all'Importazione escl.il Petrolio m/m riflette le variazioni dei prezzi di beni e servizi importati negli Stati Uniti, nel mese dato rispetto al precedente. I prezzi del petrolio sono esclusi dal calcolo dell'indice. Una lettura inferiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più alte sono considerate negative.

Ultimi valori: