La decisione sui tassi di interesse della Fed viene presa otto volte l'anno durante il voto tra i membri del Federal Open Market Committee (FOMC). La Federal Reserve statunitense determina i tassi di interesse a breve termine che addebiterà sul credito e sui prestiti alle banche commerciali.

È uno degli eventi più importanti in base all'impatto sui mercati finanziari e alle quotazioni in dollari USA. I tassi di interesse sono cambiati in risposta a un cambiamento nella situazione economica globale del Paese. Può spostare le quotazioni immediatamente, fortemente e permanentemente.

Il FOMC prende una decisione sui tassi di interesse in base al livello di inflazione (che viene misurato in base all'indice dei prezzi al consumo e alle spese al consumo), all'occupazione (in base al tasso di disoccupazione) e al PIL nazionale. Quando gli indicatori di cui sopra migliorano, la Fed può aumentare i tassi. Al contrario, se la crescita economica rallenta, la Fed potrebbe ridurre i tassi di interesse per stimolare l'indebitamento.

L'obiettivo dell'aumento dei tassi della Fed è quello di adeguare il livello di inflazione a un valore obiettivo. L'aumento dei tassi di interesse può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari, mentre il ribasso può essere visto come negativo per il dollaro USA. Se il tasso rimane invariato, gli analisti valutano il numero di voti "favorevoli" e "contrari" e discutono le dichiarazioni dei votanti dopo la pubblicazione del verbale della riunione al fine di prevedere i risultati della riunione successiva.

