Scorte all'Ingrosso Stati Uniti m/m (United States Wholesale Inventories m/m)
L'indicatore m/m delle Scorte all'Ingrosso mostra una variazione della quantità di beni detenuti in scorte dai grossisti alla fine del mese in questione rispetto al mese precedente. Vengono prese in considerazione solo le merci destinate alla rivendita. La proprietà delle imprese e dei beni immagazzinati nel territorio della società ma non appartenenti ad esso sono esclusi dal calcolo.
L'indicatore si basa su un sondaggio di oltre 4.500 aziende all'ingrosso in tutto il Paese. L'esempio viene aggiornato trimestralmente. I dati raccolti vengono adeguati tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e delle specifiche dei periodi di negoziazione.
Le scorte all'ingrosso raramente vengono interpretate separatamente. Gli economisti spesso considerano questo indicatore insieme al volume delle vendite all'ingrosso. In generale, viene stimato il rapporto tra vendite e scorte. Questa stima potrebbe suggerire una crescita o un declino della produzione nel prossimo futuro. Ad esempio, se le scorte crescono più lentamente delle vendite, allora c'è una carenza di prodotti e ci si può aspettare una crescita della produzione. Al contrario, l'eccesso di scorte all'ingrosso suggerisce un eccesso di offerta e un possibile rallentamento a breve termine della produzione.
La produzione dà un contributo significativo al PIL nazionale, ecco perché un forte aumento o diminuzione delle scorte all'ingrosso può influenzare indirettamente le quotazioni in dollari.
