L’IPC non destagionalizzato m/m mostra le variazioni percentuali mensili dei prezzi per il paniere di beni e servizi al consumo. L'indice mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore. Il calcolo dell'indice non è destagionalizzato, cioè non riflette le variazioni annuali che si verificano approssimativamente nello stesso momento e che sono approssimativamente uguali in termini di dimensioni. Tali adeguamenti possono includere festività, condizioni meteorologiche, cicli di produzione, ecc. L'indice è calcolato rispetto ai prezzi del periodo di riferimento. Il periodo di riferimento nel calcolo dell'IPC è il 1982. L'indice dei prezzi al consumo caratterizza le dinamiche dell'inflazione.

