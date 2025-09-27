Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo degli Stati Uniti (IPC) non destagionalizzato m/m (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)
|Basso
|N/D
|
0.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L’IPC non destagionalizzato m/m mostra le variazioni percentuali mensili dei prezzi per il paniere di beni e servizi al consumo. L'indice mostra le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore. Il calcolo dell'indice non è destagionalizzato, cioè non riflette le variazioni annuali che si verificano approssimativamente nello stesso momento e che sono approssimativamente uguali in termini di dimensioni. Tali adeguamenti possono includere festività, condizioni meteorologiche, cicli di produzione, ecc. L'indice è calcolato rispetto ai prezzi del periodo di riferimento. Il periodo di riferimento nel calcolo dell'IPC è il 1982. L'indice dei prezzi al consumo caratterizza le dinamiche dell'inflazione.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo degli Stati Uniti (IPC) non destagionalizzato m/m (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)"indicatore macroeconomico.
