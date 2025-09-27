CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Conto Corrente Stati Uniti (United States Current Account)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Economic Analysis. (Bureau of Economic Analysis)
Settore
Trade
Medio $​-251.312 B $​-406.051 B
$​-439.822 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​-332.824 B
$​-251.312 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Conto Corrente riflette il saldo delle transazioni tra i residenti negli Stati Uniti e il resto del mondo. È calcolato come la somma del Saldo Commerciale (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), il reddito netto dei fattori dei residenti negli Stati Uniti (come interessi, dividendi, ecc.) e i pagamenti netti di trasferimento (ad esempio donazioni estere) ai residenti negli Stati Uniti.

In altre parole, il conto corrente include le operazioni tra residenti negli Stati Uniti e non residenti in relazione a beni, servizi, reddito primario (investimento) e secondario (transazione).

Il valore comprende tre componenti principali: beni e servizi, reddito (salari e guadagni da investimenti) e trasferimenti correnti. Il saldo di beni e servizi è calcolato in base alle esportazioni e alle importazioni. Il saldo del reddito include salari e guadagni su investimenti esteri (meno i pagamenti effettuati a investitori non residenti). Per trasferimenti correnti si intendono i trasferimenti di denaro tra residenti e non residenti; tali trasferimenti non sono correlati alle componenti sopra menzionate e possono includere donazioni, aiuti, trasferimenti di denaro privati, pagamenti di pensioni, alimenti, ecc.

Un saldo positivo delle partite correnti indica che il Paese è un prestatore netto per il resto del mondo. Un valore negativo mostra che la nazione è un mutuatario netto.

L'impatto dell'indicatore sul dollaro USA può variare a seconda delle attuali condizioni economiche. Molto spesso, la crescita delle partite correnti è vista come positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto Corrente Stati Uniti (United States Current Account)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
$​-251.312 B
$​-406.051 B
$​-439.822 B
1 Q 2025
$​-450.170 B
$​-315.780 B
$​-311.967 B
4 Q 2024
$​-303.942 B
$​-298.032 B
$​-310.279 B
3 Q 2024
$​-310.948 B
$​-257.286 B
$​-275.031 B
2 Q 2024
$​-266.787 B
$​-219.100 B
$​-240.984 B
1 Q 2024
$​-237.645 B
$​-198.201 B
$​-221.784 B
4 Q 2023
$​-194.810 B
$​-207.138 B
$​-196.378 B
3 Q 2023
$​-200.304 B
$​-217.313 B
$​-216.805 B
2 Q 2023
$​-212.104 B
$​-233.752 B
$​-214.472 B
1 Q 2023
$​-219.300 B
$​-252.790 B
$​-216.154 B
4 Q 2022
$​-206.805 B
$​-197.681 B
$​-219.002 B
3 Q 2022
$​-217.106 B
$​-292.249 B
$​-238.727 B
2 Q 2022
$​-251.090 B
$​-178.500 B
$​-282.540 B
1 Q 2022
$​-291.418 B
$​-255.577 B
$​-224.837 B
4 Q 2021
$​-217.880 B
$​-228.472 B
$​-219.872 B
3 Q 2021
$​-214.774 B
$​-167.935 B
$​-198.319 B
2 Q 2021
$​-190.282 B
$​-186.055 B
$​-189.424 B
1 Q 2021
$​-195.739 B
$​-196.920 B
$​-175.079 B
4 Q 2020
$​-188.484 B
$​-157.807 B
$​-180.917 B
3 Q 2020
$​-178.513 B
$​-150.835 B
$​-161.362 B
2 Q 2020
$​-170.541 B
$​-110.682 B
$​-111.516 B
1 Q 2020
$​-104.204 B
$​-123.863 B
$​-104.324 B
4 Q 2019
$​-109.822 B
$​-131.444 B
$​-125.378 B
3 Q 2019
$​-124.094 B
$​-136.223 B
$​-125.210 B
2 Q 2019
$​-128.188 B
$​-155.587 B
$​-136.194 B
1 Q 2019
$​-130.403 B
$​-93.210 B
$​-143.927 B
4 Q 2018
$​-134.377 B
$​-132.056 B
$​-126.604 B
3 Q 2018
$​-124.817 B
$​-117.082 B
$​-101.224 B
2 Q 2018
$​-101.460 B
$​-118.504 B
$​-121.710 B
1 Q 2018
$​-124.105 B
$​-108.332 B
$​-116.148 B
4 Q 2017
$​-128.158 B
$​-93.886 B
$​-101.475 B
3 Q 2017
$​-100.566 B
$​-126.814 B
$​-124.397 B
2 Q 2017
$​-123.137 B
$​-106.271 B
$​-113.533 B
1 Q 2017
$​-116.800 B
$​-114.000 B
4 Q 2016
$​-112.400 B
$​-116.000 B
3 Q 2016
$​-113.000 B
$​-118.300 B
2 Q 2016
$​-119.900 B
$​-131.800 B
1 Q 2016
$​-124.700 B
$​-113.400 B
4 Q 2015
$​-125.300 B
$​-129.900 B
3 Q 2015
$​-124.100 B
$​-111.100 B
2 Q 2015
$​-109.700 B
$​-118.300 B
1 Q 2015
$​-113.300 B
$​-103.100 B
4 Q 2014
$​-113.500 B
$​-100.260 B
3 Q 2014
$​-98.900 B
$​-98.510 B
2 Q 2014
$​-98.420 B
$​-111.200 B
1 Q 2014
$​-102.110 B
$​-81.100 B
4 Q 2013
$​-87.300 B
$​-94.840 B
3 Q 2013
$​-96.400 B
$​-98.890 B
2 Q 2013
$​-96.610 B
$​-106.100 B
1 Q 2013
$​-104.900 B
$​-110.400 B
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento