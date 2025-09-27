CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Consumo Core degli Stati Uniti (IPC) non destagionalizzato (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Prezzi
Basso N/D
328.980
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo Core (IPC) è calcolato mensilmente e riflette le fluttuazioni dei prezzi dei beni e dei servizi core dal punto di vista del consumatore. Il cibo e l'energia sono esclusi dal calcolo dell'IPC a causa della loro elevata volatilità. L'Indice dei Prezzi al Consumo è considerato un indicatore delle dinamiche dell'inflazione.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Core degli Stati Uniti (IPC) non destagionalizzato (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
328.980
lug 2025
328.980
328.364
giu 2025
328.364
327.509
mag 2025
327.509
326.815
apr 2025
326.815
325.933
mar 2025
325.933
325.252
feb 2025
325.252
323.842
gen 2025
323.842
322.007
dic 2024
322.007
321.947
nov 2024
321.947
321.758
ott 2024
321.758
321.109
set 2024
321.109
320.017
ago 2024
320.017
319.214
lug 2024
319.214
319.003
giu 2024
319.003
318.629
mag 2024
318.629
317.978
apr 2024
317.978
317.088
mar 2024
317.088
315.419
feb 2024
315.419
313.623
gen 2024
313.623
311.907
dic 2023
311.907
311.606
nov 2023
311.606
311.380
ott 2023
311.380
310.817
set 2023
310.817
310.103
ago 2023
310.103
309.402
lug 2023
309.402
308.910
giu 2023
308.910
308.096
mag 2023
308.096
306.899
apr 2023
306.899
305.476
mar 2023
305.476
304.011
feb 2023
304.011
301.962
gen 2023
301.962
300.113
dic 2022
300.113
299.600
nov 2022
299.600
299.315
ott 2022
299.315
298.442
set 2022
298.442
297.178
ago 2022
297.178
295.646
lug 2022
295.646
294.680
giu 2022
294.680
292.506
mag 2022
292.506
290.846
apr 2022
290.846
289.305
mar 2022
289.305
288.059
feb 2022
288.059
285.996
gen 2022
285.996
283.908
dic 2021
283.908
282.754
nov 2021
282.754
281.617
ott 2021
281.617
279.884
set 2021
279.884
279.507
ago 2021
279.507
279.146
lug 2021
279.146
278.218
1234
