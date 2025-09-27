L'Indice dei Prezzi al Consumo Core (IPC) è calcolato mensilmente e riflette le fluttuazioni dei prezzi dei beni e dei servizi core dal punto di vista del consumatore. Il cibo e l'energia sono esclusi dal calcolo dell'IPC a causa della loro elevata volatilità. L'Indice dei Prezzi al Consumo è considerato un indicatore delle dinamiche dell'inflazione.

Ultimi valori: