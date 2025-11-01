CalendarioSezioni

Salari Occupazione Stati Uniti trim./trim. (United States Employment Wages q/q)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Lavoro
Basso N/D 0.9%
1.0%
Ultima versione
Precedente
I Salari da Lavoro trim./trim. mostrano variazioni dei salari di base dei dipendenti statunitensi nel trimestre dato rispetto al precedente. L'indicatore non include pagamenti extra. L'indice è calcolato sulla base di sondaggi dei datori di lavoro nell'ultimo mese di ogni trimestre.

L'indice non include i salari dei dipendenti del governo federale, del personale militare, dei dipendenti delle aziende agricole, dei volontari e di altri lavoratori non retribuiti, dei dipendenti di famiglie private e dei lavoratori autonomi. L'indice viene calcolato separatamente per diversi settori (viene utilizzata la classificazione NAICS).

Insieme alle prestazioni da lavoro , questo indicatore è incluso nel calcolo dell’Indice del Costo del Lavoro. I dati vengono raccolti da un sondaggio tra i datori di lavoro. Vengono prese in considerazione le seguenti componenti dei salari:

  • Una parte obbligatoria dei salari tra cui commissioni, buoni pasto, retribuzione a cottimo
  • Indennità per il costo della vita
  • Indennità di rischio
  • Pagamenti differiti delle entrate
  • Altri pagamenti

I salari di base non includono pagamenti una tantum, cibo o alloggio gratuiti o parzialmente gratuiti, pagamenti effettuati da terzi, pagamento su chiamata.

In generale, la crescita dei salari da lavoro porta ad un aumento dei prezzi finali per i prodotti fabbricati nel paese e può, quindi, influenzare l'inflazione. La crescita dell'inflazione, a sua volta, è considerata positiva per le quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Salari Occupazione Stati Uniti trim./trim. (United States Employment Wages q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
N/D
0.9%
1.0%
2 Q 2025
1.0%
0.7%
0.8%
1 Q 2025
0.8%
0.9%
1.0%
4 Q 2024
0.9%
0.7%
0.8%
3 Q 2024
0.8%
1.0%
0.9%
2 Q 2024
0.9%
1.1%
1.1%
1 Q 2024
1.1%
1.1%
1.1%
4 Q 2023
0.9%
1.2%
1.2%
3 Q 2023
1.2%
1.1%
1.0%
2 Q 2023
1.0%
1.2%
1.2%
1 Q 2023
1.2%
1.3%
1.2%
4 Q 2022
1.0%
1.4%
1.3%
3 Q 2022
1.3%
1.4%
1.4%
2 Q 2022
1.4%
1.1%
1.2%
1 Q 2022
1.2%
1.0%
1.0%
4 Q 2021
1.1%
1.0%
1.5%
3 Q 2021
1.5%
0.8%
0.9%
2 Q 2021
0.9%
0.8%
1.0%
1 Q 2021
1.0%
1.0%
0.8%
4 Q 2020
0.9%
0.6%
0.4%
3 Q 2020
0.4%
0.6%
0.4%
2 Q 2020
0.4%
0.8%
0.9%
1 Q 2020
0.9%
0.7%
0.7%
4 Q 2019
0.7%
0.8%
0.9%
3 Q 2019
0.9%
0.7%
0.7%
2 Q 2019
0.7%
0.6%
0.7%
1 Q 2019
0.7%
0.9%
0.6%
4 Q 2018
0.6%
0.5%
0.9%
3 Q 2018
0.9%
0.9%
0.5%
2 Q 2018
0.5%
0.7%
0.9%
1 Q 2018
0.9%
0.7%
0.5%
4 Q 2017
0.5%
0.5%
0.7%
3 Q 2017
0.7%
0.7%
0.5%
2 Q 2017
0.5%
0.8%
1 Q 2017
0.8%
0.5%
4 Q 2016
0.5%
0.5%
3 Q 2016
0.5%
0.6%
2 Q 2016
0.6%
0.7%
1 Q 2016
0.7%
0.5%
4 Q 2015
0.6%
0.6%
3 Q 2015
0.6%
0.2%
2 Q 2015
0.2%
0.7%
1 Q 2015
0.7%
0.6%
4 Q 2014
0.5%
0.8%
3 Q 2014
0.8%
