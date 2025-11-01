Calendario Economico
Salari Occupazione Stati Uniti trim./trim. (United States Employment Wages q/q)
|Basso
|N/D
|0.9%
|
1.0%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I Salari da Lavoro trim./trim. mostrano variazioni dei salari di base dei dipendenti statunitensi nel trimestre dato rispetto al precedente. L'indicatore non include pagamenti extra. L'indice è calcolato sulla base di sondaggi dei datori di lavoro nell'ultimo mese di ogni trimestre.
L'indice non include i salari dei dipendenti del governo federale, del personale militare, dei dipendenti delle aziende agricole, dei volontari e di altri lavoratori non retribuiti, dei dipendenti di famiglie private e dei lavoratori autonomi. L'indice viene calcolato separatamente per diversi settori (viene utilizzata la classificazione NAICS).
Insieme alle prestazioni da lavoro , questo indicatore è incluso nel calcolo dell’Indice del Costo del Lavoro. I dati vengono raccolti da un sondaggio tra i datori di lavoro. Vengono prese in considerazione le seguenti componenti dei salari:
- Una parte obbligatoria dei salari tra cui commissioni, buoni pasto, retribuzione a cottimo
- Indennità per il costo della vita
- Indennità di rischio
- Pagamenti differiti delle entrate
- Altri pagamenti
I salari di base non includono pagamenti una tantum, cibo o alloggio gratuiti o parzialmente gratuiti, pagamenti effettuati da terzi, pagamento su chiamata.
In generale, la crescita dei salari da lavoro porta ad un aumento dei prezzi finali per i prodotti fabbricati nel paese e può, quindi, influenzare l'inflazione. La crescita dell'inflazione, a sua volta, è considerata positiva per le quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Salari Occupazione Stati Uniti trim./trim. (United States Employment Wages q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
