Indice dei Prezzi Core delle Spese per Consumi Personali (PCE) Stati Uniti trim./trim. (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index q/q)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Economic Analysis. (Bureau of Economic Analysis)
Settore
Prezzi
Basso 2.6% 2.5%
2.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.3%
2.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice dei Prezzi PCE Core trim./trim. mostra variazioni dei prezzi per un paniere fisso di beni e servizi di consumo acquistati dai residenti negli Stati Uniti nel trimestre in questione rispetto al trimestre precedente. Questo indicatore è anche chiamato "deflatore PCE". Tiene conto delle spese effettive e imputate delle famiglie per beni durevoli e non durevoli e per servizi. I prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia sono esclusi dal calcolo dell'indice core a causa della loro elevata volatilità.

L'indice è confrontato con una base del 2009.

L'indice PCE è incluso nella misurazione dell'inflazione negli Stati Uniti, poiché la sua crescita è solitamente accompagnata da un aumento dei prezzi di beni e servizi.

Rispetto a un altro indicatore dei prezzi al consumo statunitense IPC,, la Fed statunitense preferisce utilizzare PCE per analizzare le condizioni economiche. È perché la formula di calcolo PCE consente di tenere conto dell'influenza dei cambiamenti a breve termine nel comportamento dei consumatori e di regolare il paniere, mentre l’insieme del paniere dei consumatori e i pesi dei suoi componenti nel calcolo dell’IPC vengono rivisti solo ogni due anni. Pertanto, PCE fornisce un indicatore di inflazione più completo.

La crescita dell'indice potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi Core delle Spese per Consumi Personali (PCE) Stati Uniti trim./trim. (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
2.6%
2.5%
2.5%
2 Q 2025 prelim.
2.5%
2.5%
2.5%
2 Q 2025 prelim.
2.5%
3.3%
3.5%
1 Q 2025
3.5%
3.4%
3.4%
1 Q 2025 prelim.
3.4%
3.5%
3.5%
1 Q 2025 prelim.
3.5%
2.3%
2.6%
4 Q 2024
2.6%
2.7%
2.7%
4 Q 2024 prelim.
2.7%
2.5%
2.5%
4 Q 2024 prelim.
2.5%
2.1%
2.2%
3 Q 2024
2.2%
2.1%
2.1%
3 Q 2024 prelim.
2.1%
2.2%
2.2%
3 Q 2024 prelim.
2.2%
2.7%
2.8%
2 Q 2024
2.8%
2.8%
2.8%
2 Q 2024 prelim.
2.8%
2.9%
2.9%
2 Q 2024 prelim.
2.9%
3.3%
3.7%
1 Q 2024
3.7%
3.6%
3.6%
1 Q 2024 prelim.
3.6%
3.7%
3.7%
1 Q 2024 prelim.
3.7%
2.7%
2.0%
4 Q 2023
2.0%
2.6%
2.3%
3 Q 2023
2.3%
2.3%
2.3%
3 Q 2023 prelim.
2.3%
2.4%
2.4%
3 Q 2023 prelim.
2.4%
4.0%
3.7%
2 Q 2023
3.7%
3.7%
3.7%
2 Q 2023 prelim.
3.7%
3.8%
3.8%
2 Q 2023 prelim.
3.8%
5.1%
4.9%
1 Q 2023
4.9%
5.0%
5.0%
1 Q 2023 prelim.
5.0%
4.9%
4.9%
1 Q 2023 prelim.
4.9%
4.5%
4.4%
4 Q 2022
4.4%
4.3%
4.3%
4 Q 2022 prelim.
4.3%
3.9%
3.9%
4 Q 2022 prelim.
3.9%
5.3%
4.7%
3 Q 2022
4.7%
4.6%
4.6%
3 Q 2022 prelim.
4.6%
4.5%
4.5%
3 Q 2022 prelim.
4.5%
4.9%
4.7%
2 Q 2022
4.7%
4.4%
4.4%
2 Q 2022 prelim.
4.4%
4.4%
4.4%
2 Q 2022 prelim.
4.4%
4.4%
5.2%
1 Q 2022
5.2%
5.1%
5.1%
1 Q 2022 prelim.
5.1%
5.2%
5.2%
1 Q 2022 prelim.
5.2%
4.8%
5.0%
4 Q 2021
5.0%
5.0%
5.0%
4 Q 2021 prelim.
5.0%
4.9%
4.9%
4 Q 2021 prelim.
4.9%
6.3%
4.6%
3 Q 2021
4.6%
4.5%
4.5%
3 Q 2021 prelim.
4.5%
4.5%
4.5%
3 Q 2021 prelim.
4.5%
4.4%
6.1%
2 Q 2021
6.1%
6.1%
6.1%
2 Q 2021 prelim.
6.1%
6.1%
6.1%
2 Q 2021 prelim.
6.1%
1.8%
2.7%
1 Q 2021
2.5%
2.5%
2.5%
