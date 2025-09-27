Calendario Economico
Federal Reserve Bank (Fed) del New York Empire State Manufacturing Index (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)
|Medio
|-8.7
|26.1
|
11.9
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-13.1
|
-8.7
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
NY Fed Empire State Manufacturing Index misura le condizioni di business nel settore manifatturiero nello stato di New York. Questo indicatore mensile è calcolato sulla base di un sondaggio di diverse centinaia di grandi produttori che operano nello stato di New York. Un livello superiore a 0 indica un miglioramento delle condizioni, al di sotto di 0 significa peggioramento.
Il questionario contiene domande sui cambiamenti delle condizioni di business nel mese in questione rispetto al mese precedente. I partecipanti al sondaggio valutano i cambiamenti nei seguenti componenti:
- Condizioni commerciali generali;
- Il numero di nuovi ordini
- Spedizione
- Il numero di ordini non evasi (ordini in corso)
- Tempi di consegna dei fornitori
- Inventari
- Prezzi pagati (prezzi per beni e servizi che l'azienda acquista nel processo di produzione)
- Prezzi ricevuti (prezzi per gli articoli prodotti ricevuti dall'azienda)
- Il numero di dipendenti
- Settimana lavorativa media
La seconda parte del sondaggio contiene una parte di prospettiva: i partecipanti suggeriscono come i componenti di cui sopra potrebbero cambiare nei prossimi 6 mesi. Oltre a questi 11 elementi, la parte di prospettiva del sondaggio contiene domande sulle spese in conto capitale dell'azienda (spese per attrezzature e tecnologia).
Gli indici diffusi separati sono calcolati in base al sondaggio. L'indice principale dell'indagine sono le condizioni generali di business. Viene calcolato in modo indipendente e altri indici calcolati in base ai risultati del sondaggio non influiscono su questo indice.
Gli analytics vedono l'indice come una misura dell'attività produttiva, i cui risultati possono essere estrapolati in tutto il paese. La sua crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Federal Reserve Bank (Fed) del New York Empire State Manufacturing Index (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
