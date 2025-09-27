CalendarioSezioni

Federal Reserve Bank (Fed) del New York Empire State Manufacturing Index (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)

Stati Uniti
USD, Dollari americani
Federal Reserve Bank di New York (Federal Reserve Bank of New York)
Medio -8.7 26.1
11.9
Ultima versione
Effettiva Previsione Precedente
Precedente
-13.1
-8.7
Prossima versione
Effettiva Previsione Precedente
Precedente
NY Fed Empire State Manufacturing Index misura le condizioni di business nel settore manifatturiero nello stato di New York. Questo indicatore mensile è calcolato sulla base di un sondaggio di diverse centinaia di grandi produttori che operano nello stato di New York. Un livello superiore a 0 indica un miglioramento delle condizioni, al di sotto di 0 significa peggioramento.

Il questionario contiene domande sui cambiamenti delle condizioni di business nel mese in questione rispetto al mese precedente. I partecipanti al sondaggio valutano i cambiamenti nei seguenti componenti:

  • Condizioni commerciali generali;
  • Il numero di nuovi ordini
  • Spedizione
  • Il numero di ordini non evasi (ordini in corso)
  • Tempi di consegna dei fornitori
  • Inventari
  • Prezzi pagati (prezzi per beni e servizi che l'azienda acquista nel processo di produzione)
  • Prezzi ricevuti (prezzi per gli articoli prodotti ricevuti dall'azienda)
  • Il numero di dipendenti
  • Settimana lavorativa media

La seconda parte del sondaggio contiene una parte di prospettiva: i partecipanti suggeriscono come i componenti di cui sopra potrebbero cambiare nei prossimi 6 mesi. Oltre a questi 11 elementi, la parte di prospettiva del sondaggio contiene domande sulle spese in conto capitale dell'azienda (spese per attrezzature e tecnologia).

Gli indici diffusi separati sono calcolati in base al sondaggio. L'indice principale dell'indagine sono le condizioni generali di business. Viene calcolato in modo indipendente e altri indici calcolati in base ai risultati del sondaggio non influiscono su questo indice.

Gli analytics vedono l'indice come una misura dell'attività produttiva, i cui risultati possono essere estrapolati in tutto il paese. La sua crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Federal Reserve Bank (Fed) del New York Empire State Manufacturing Index (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
-8.7
26.1
11.9
ago 2025
11.9
-14.9
5.5
lug 2025
5.5
2.2
-16.0
giu 2025
-16.0
-6.0
-9.2
mag 2025
-9.2
-21.4
-8.1
apr 2025
-8.1
15.4
-20.0
mar 2025
-20.0
-16.7
5.7
feb 2025
5.7
0.7
-12.6
gen 2025
-12.6
-5.9
2.1
dic 2024
0.2
8.6
31.2
nov 2024
31.2
-4.5
-11.9
ott 2024
-11.9
1.3
11.5
set 2024
11.5
-7.8
-4.7
ago 2024
-4.7
-7.8
-6.6
lug 2024
-6.6
-7.5
-6.0
giu 2024
-6.0
-7.6
-15.6
mag 2024
-15.6
-6.9
-14.3
apr 2024
-14.3
-6.5
-20.9
mar 2024
-20.9
-3.1
-2.4
feb 2024
-2.4
-27.4
-43.7
gen 2024
-43.7
-24.4
-14.5
dic 2023
-14.5
-0.6
9.1
nov 2023
9.1
-3.6
-4.6
ott 2023
-4.6
-5.4
1.9
set 2023
1.9
-7.3
-19.0
ago 2023
-19.0
-8.0
1.1
lug 2023
1.1
-10.6
6.6
giu 2023
6.6
-13.1
-31.8
mag 2023
-31.8
-14.1
10.8
apr 2023
10.8
-14.1
-24.6
mar 2023
-24.6
-14.8
-5.8
feb 2023
-5.8
-15.6
-32.9
gen 2023
-32.9
-14.6
-11.2
dic 2022
-11.2
-14.9
4.5
nov 2022
4.5
-14.9
-9.1
ott 2022
-9.1
-13.3
-1.5
set 2022
-1.5
-10.2
-31.3
ago 2022
-31.3
4.9
11.1
lug 2022
11.1
-6.3
-1.2
giu 2022
-1.2
6.5
-11.6
mag 2022
-11.6
6.4
24.6
apr 2022
24.6
-4.3
-11.8
mar 2022
-11.8
1.2
3.1
feb 2022
3.1
15.5
-0.7
gen 2022
-0.7
31.6
31.9
dic 2021
31.9
25.5
30.9
nov 2021
30.9
26.9
19.8
ott 2021
19.8
26.6
34.3
set 2021
34.3
30.5
18.3
ago 2021
18.3
31.1
43.0
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
