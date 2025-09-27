CalendarioSezioni

Indice ISM dei Responsabili degli Acquisti Manifatturieri Stati Uniti (PMI) (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Stati Uniti
USD, Dollari americani
Institute for Supply Management
Il PMI manifatturiero ISM riflette le condizioni di business nel settore manifatturiero statunitense nel mese specificato. L'Institute of Supply Management (ISM) è un'organizzazione di gestione delle forniture senza scopo di lucro negli Stati Uniti, con oltre 40.000 membri.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio condotto tra i rappresentanti di diverse centinaia di aziende di 18 industrie statunitensi. A differenza di Markit, l’ISM considera non solo le aziende private, ma si basa sull'elenco comune NAICS (North American Industrial Classification System). Gli intervistati descrivono i seguenti aspetti della loro attività economica:

  • Nuovi ordini ricevuti dai clienti
  • Produzione (velocità e livello)
  • Tempi di consegna dei fornitori (se le prestazioni di consegna sono più veloci o più lente)
  • Scorte aziendali
  • Azioni dei clienti (una stima approssimativa delle azioni accumulate dai clienti dell'azienda)
  • Prezzi, se l'azienda sta pagando per prodotti e servizi più o meno
  • Arretrato di ordini (in aumento o in diminuzione)
  • Nuovi ordini di esportazione, ovvero il numero di ordini ricevuti per ulteriori esportazioni
  • Importazioni — quantità di materiali importati
  • Occupazione nell’azienda

Il questionario presenta stime relative: se la situazione è migliore, peggiore o non è cambiata. Le risposte vengono stimate tenendo conto del peso delle società intervistate.

I valori sono destagionalizzati. Il PMI manifatturiero risultante è un composto di cinque indici diffusi con pesi diversi (Nuovi ordini, Produzione, Occupazione, Forniture e Scorte).

Letture superiori a 50 indicano miglioramenti nella situazione del settore. L'indice inferiore a 50 indica una contrazione delle condizioni economiche della produzione. Più il valore si sposta dal segno di 50, maggiore è il tasso di cambiamento della situazione.

Il PMI manifatturiero è uno degli indicatori più importanti della salute economica. Sebbene il settore manifatturiero non sia una componente molto importante del PIL nazionale, è comunque un indicatore precoce di una recessione o di una crescita in arrivo. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a sapere quando cambiano le condizioni di mercato, poiché lavorano nel breve periodo e possono valutare una tendenza verso condizioni economiche mutevoli. L'indice viene rilasciato prima del PIL e dei rapporti del Bureau of Labor Statistics, quindi è un indicatore principale.

La crescita del PMI manifatturiero è solitamente considerata positiva per il dollaro USA.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
46.8
48.0
lug 2025
48.0
48.9
49.0
giu 2025
49.0
47.3
48.5
mag 2025
48.5
47.0
48.7
apr 2025
48.7
48.4
49.0
mar 2025
49.0
51.1
50.3
feb 2025
50.3
48.9
50.9
gen 2025
50.9
48.2
49.2
dic 2024
49.3
48.1
48.4
nov 2024
48.4
46.9
46.5
ott 2024
46.5
48.0
47.2
set 2024
47.2
48.6
47.2
ago 2024
47.2
48.6
46.8
lug 2024
46.8
49.4
48.5
giu 2024
48.5
49.2
48.7
mag 2024
48.7
49.2
49.2
apr 2024
49.2
48.5
50.3
mar 2024
50.3
47.7
47.8
feb 2024
47.8
48.0
49.1
gen 2024
49.1
47.4
47.1
dic 2023
47.4
46.6
46.7
nov 2023
46.7
47.8
46.7
ott 2023
46.7
48.3
49.0
set 2023
49.0
47.0
47.6
ago 2023
47.6
46.2
46.4
lug 2023
46.4
46.4
46.0
giu 2023
46.0
47.0
46.9
mag 2023
46.9
46.7
47.1
apr 2023
47.1
47.0
46.3
mar 2023
46.3
47.5
47.7
feb 2023
47.7
47.9
47.4
gen 2023
47.4
48.7
48.4
dic 2022
48.4
49.6
49.0
nov 2022
49.0
50.5
50.2
ott 2022
50.2
51.8
50.9
set 2022
50.9
52.8
52.8
ago 2022
52.8
52.9
52.8
lug 2022
52.8
54.6
53.0
giu 2022
53.0
55.8
56.1
mag 2022
56.1
56.3
55.4
apr 2022
55.4
57.9
57.1
mar 2022
57.1
58.2
58.6
feb 2022
58.6
58.2
57.6
gen 2022
57.6
60.0
58.8
dic 2021
58.7
61.0
61.1
nov 2021
61.1
61.0
60.8
ott 2021
60.8
60.6
61.1
set 2021
61.1
59.8
59.9
ago 2021
59.9
60.1
59.5
lug 2021
59.5
61.0
60.6
12345
