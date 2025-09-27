Il PMI manifatturiero ISM riflette le condizioni di business nel settore manifatturiero statunitense nel mese specificato. L'Institute of Supply Management (ISM) è un'organizzazione di gestione delle forniture senza scopo di lucro negli Stati Uniti, con oltre 40.000 membri.

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio condotto tra i rappresentanti di diverse centinaia di aziende di 18 industrie statunitensi. A differenza di Markit, l’ISM considera non solo le aziende private, ma si basa sull'elenco comune NAICS (North American Industrial Classification System). Gli intervistati descrivono i seguenti aspetti della loro attività economica:

Nuovi ordini ricevuti dai clienti

Produzione (velocità e livello)

Tempi di consegna dei fornitori (se le prestazioni di consegna sono più veloci o più lente)

Scorte aziendali

Azioni dei clienti (una stima approssimativa delle azioni accumulate dai clienti dell'azienda)

Prezzi, se l'azienda sta pagando per prodotti e servizi più o meno

Arretrato di ordini (in aumento o in diminuzione)

Nuovi ordini di esportazione, ovvero il numero di ordini ricevuti per ulteriori esportazioni

Importazioni — quantità di materiali importati

Occupazione nell’azienda

Il questionario presenta stime relative: se la situazione è migliore, peggiore o non è cambiata. Le risposte vengono stimate tenendo conto del peso delle società intervistate.

I valori sono destagionalizzati. Il PMI manifatturiero risultante è un composto di cinque indici diffusi con pesi diversi (Nuovi ordini, Produzione, Occupazione, Forniture e Scorte).

Letture superiori a 50 indicano miglioramenti nella situazione del settore. L'indice inferiore a 50 indica una contrazione delle condizioni economiche della produzione. Più il valore si sposta dal segno di 50, maggiore è il tasso di cambiamento della situazione.

Il PMI manifatturiero è uno degli indicatori più importanti della salute economica. Sebbene il settore manifatturiero non sia una componente molto importante del PIL nazionale, è comunque un indicatore precoce di una recessione o di una crescita in arrivo. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a sapere quando cambiano le condizioni di mercato, poiché lavorano nel breve periodo e possono valutare una tendenza verso condizioni economiche mutevoli. L'indice viene rilasciato prima del PIL e dei rapporti del Bureau of Labor Statistics, quindi è un indicatore principale.

La crescita del PMI manifatturiero è solitamente considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori: