Calendario Economico
Indice ISM dei Responsabili degli Acquisti Manifatturieri Stati Uniti (PMI) (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Alto
|N/D
|46.8
|
48.0
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il PMI manifatturiero ISM riflette le condizioni di business nel settore manifatturiero statunitense nel mese specificato. L'Institute of Supply Management (ISM) è un'organizzazione di gestione delle forniture senza scopo di lucro negli Stati Uniti, con oltre 40.000 membri.
L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio condotto tra i rappresentanti di diverse centinaia di aziende di 18 industrie statunitensi. A differenza di Markit, l’ISM considera non solo le aziende private, ma si basa sull'elenco comune NAICS (North American Industrial Classification System). Gli intervistati descrivono i seguenti aspetti della loro attività economica:
- Nuovi ordini ricevuti dai clienti
- Produzione (velocità e livello)
- Tempi di consegna dei fornitori (se le prestazioni di consegna sono più veloci o più lente)
- Scorte aziendali
- Azioni dei clienti (una stima approssimativa delle azioni accumulate dai clienti dell'azienda)
- Prezzi, se l'azienda sta pagando per prodotti e servizi più o meno
- Arretrato di ordini (in aumento o in diminuzione)
- Nuovi ordini di esportazione, ovvero il numero di ordini ricevuti per ulteriori esportazioni
- Importazioni — quantità di materiali importati
- Occupazione nell’azienda
Il questionario presenta stime relative: se la situazione è migliore, peggiore o non è cambiata. Le risposte vengono stimate tenendo conto del peso delle società intervistate.
I valori sono destagionalizzati. Il PMI manifatturiero risultante è un composto di cinque indici diffusi con pesi diversi (Nuovi ordini, Produzione, Occupazione, Forniture e Scorte).
Letture superiori a 50 indicano miglioramenti nella situazione del settore. L'indice inferiore a 50 indica una contrazione delle condizioni economiche della produzione. Più il valore si sposta dal segno di 50, maggiore è il tasso di cambiamento della situazione.
Il PMI manifatturiero è uno degli indicatori più importanti della salute economica. Sebbene il settore manifatturiero non sia una componente molto importante del PIL nazionale, è comunque un indicatore precoce di una recessione o di una crescita in arrivo. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a sapere quando cambiano le condizioni di mercato, poiché lavorano nel breve periodo e possono valutare una tendenza verso condizioni economiche mutevoli. L'indice viene rilasciato prima del PIL e dei rapporti del Bureau of Labor Statistics, quindi è un indicatore principale.
La crescita del PMI manifatturiero è solitamente considerata positiva per il dollaro USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice ISM dei Responsabili degli Acquisti Manifatturieri Stati Uniti (PMI) (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
