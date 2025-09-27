Calendario Economico
Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Stati Uniti (PMI) (S&P Global United States Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Alto
|54.5
|55.1
|
55.7
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|56.4
|
54.5
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Markit Service PMI è un indicatore dei cambiamenti delle condizioni di business nel settore dei servizi statunitense nel mese specificato. L'indicatore si basa su sondaggi mensili di responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore dei servizi statunitense.
Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività di produzione dei servizi dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il Paese.
A differenza del PMI pubblicato da ISM, Markit PMI include solo informazioni provenienti da società private. I responsabili degli acquisti compilano un questionario in cui caratterizzano i principali parametri del loro lavoro:
- Attività aziendale
- Nuovi ordini
- Backlog
- Prezzi alla produzione
- Prezzi di Ingresso
- Occupazione
- Prospettive di attività commerciali a breve termine
Agli intervistati viene chiesto di fornire una stima relativa, mostrando se i parametri di cui sopra sono migliorati, peggiorati o non sono cambiati. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di business.
Il PMI del settore dei servizi è uno degli indici più popolari monitorato da vicino dagli economisti statunitensi. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore dei servizi che ha la quota maggiore nel PIL nazionale. È interpretato come un indicatore principale dell'attività del settore dei servizi e dell'inflazione. La crescita del PMI dei servizi è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per il dollaro USA.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Stati Uniti (PMI) (S&P Global United States Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
