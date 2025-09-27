Markit Service PMI è un indicatore dei cambiamenti delle condizioni di business nel settore dei servizi statunitense nel mese specificato. L'indicatore si basa su sondaggi mensili di responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore dei servizi statunitense.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività di produzione dei servizi dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il Paese.

A differenza del PMI pubblicato da ISM, Markit PMI include solo informazioni provenienti da società private. I responsabili degli acquisti compilano un questionario in cui caratterizzano i principali parametri del loro lavoro:

Attività aziendale

Nuovi ordini

Backlog

Prezzi alla produzione

Prezzi di Ingresso

Occupazione

Prospettive di attività commerciali a breve termine

Agli intervistati viene chiesto di fornire una stima relativa, mostrando se i parametri di cui sopra sono migliorati, peggiorati o non sono cambiati. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI del settore dei servizi è uno degli indici più popolari monitorato da vicino dagli economisti statunitensi. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore dei servizi che ha la quota maggiore nel PIL nazionale. È interpretato come un indicatore principale dell'attività del settore dei servizi e dell'inflazione. La crescita del PMI dei servizi è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per il dollaro USA.

Ultimi valori: