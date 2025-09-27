Calendario Economico
Costi Unitari del Lavoro Stati Uniti trim./trim. (United States Unit Labor Costs q/q)
|Medio
|1.0%
|1.6%
|
1.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|1.6%
|
1.0%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I costi unitari del lavoro trim./trim. riflettono una variazione del costo del lavoro per unità di produzione prodotta, nel trimestre in questione rispetto al precedente. I costi per unità sono calcolati come il rapporto tra la compensazione totale del lavoro per il periodo riportato e la produzione totale, cioè come la compensazione oraria divisa per la produttività del lavoro.
I costi unitari del lavoro costituiscono la maggior parte dei costi dei produttori, quindi è un indicatore molto importante per misurare l'attività economica nazionale. Questo indicatore è strettamente correlato agli indicatori associati. Pertanto, un aumento del salario orario medio con un livello di produzione invariato porta ad un aumento del costo del lavoro. Un aumento della produzione per unità di tempo normalmente riduce i costi di manodopera.
Gli economisti usano l'indicatore per misurare l'attività di produzione. I dati vengono anche utilizzati nella previsione e nell'analisi dei prezzi, dei salari e dell'efficienza tecnologica della produzione. Il valore dell'indicatore viene analizzato in combinazione con la produttività del lavoro e le retribuzioni orarie medie.
La crescita del costo unitario del lavoro porta normalmente ad un aumento del prezzo del prodotto finale e, quindi, ad un aumento dell'inflazione. Pertanto, la crescita dell'indice può essere considerata positiva per il dollaro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Costi Unitari del Lavoro Stati Uniti trim./trim. (United States Unit Labor Costs q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
