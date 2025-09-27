Calendario Economico
Retribuzione Oraria Media Stati Uniti a/a (United States Average Hourly Earnings y/y)
|Medio
|3.7%
|3.9%
|
3.9%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.9%
|
3.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore della Retribuzione Media Oraria a/a riflette le variazioni del mese corrente nella retribuzione media oraria nella maggior parte delle industrie non agricole rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
L'indicatore include solo i dipendenti di aziende private. Il calcolo si basa su un sondaggio di circa 147.000 aziende che forniscono circa 634.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.
Le retribuzioni orarie medie sono incluse in alcuni altri indicatori dell'economia statunitense. Ad esempio, i dati sui guadagni consentono di valutare l'occupazione, le tendenze dei profitti e l'inflazione dei salari. Questi dati vengono utilizzati anche nel calcolo del reddito personale.
Un aumento della retribuzione oraria media porta ad un miglioramento delle possibilità di risparmio e alla crescita dei consumi regolari. Una maggiore attività di consumo è indica una maggiore attività economica nel paese. Pertanto, un aumento della retribuzione oraria media indica un miglioramento delle condizioni economiche. Anche la crescita dei salari indica la crescita inflazionistica.
Pertanto, la crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Retribuzione Oraria Media Stati Uniti a/a (United States Average Hourly Earnings y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
