Calendario Economico
Federal Reserve Bank (Fed) dell’Indice Composito Manifatturiero di Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)
|Basso
|N/D
|
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Kansas City Fed Manufacturing Composite Index riflette una variazione del valore medio degli indici di attività produttiva, dei nuovi ordini, dell'occupazione, delle consegne e delle scorte di materie prime. L'indice è calcolato sulla base di un'indagine mensile su circa 300 aziende manifatturiere. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Federal Reserve Bank (Fed) dell’Indice Composito Manifatturiero di Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress