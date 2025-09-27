CalendarioSezioni

Federal Reserve Bank (Fed) della Produzione Manifatturiera di Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)

Stati Uniti
USD, Dollari americani
Federal Reserve Bank di Kansas City (Federal Reserve Bank of Kansas City)
Azienda
L'indice Kansas City Fed Manufacturing Production riflette i risultati di un sondaggio condotto su circa 300 aziende manifatturiere che operano nel decimo distretto della Fed e consente la valutazione dello stato del settore manifatturiero. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è indica un forte sviluppo economico ed è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono considerate negative.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Federal Reserve Bank (Fed) della Produzione Manifatturiera di Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

set 2025
N/D
ago 2025
N/D
lug 2025
N/D
-5
5
giu 2025
5
-5
-10
mag 2025
-10
-5
-5
apr 2025
-5
-1
1
mar 2025
1
-37
-13
feb 2025
-13
2
-9
gen 2025
-9
0
-6
dic 2024
-5
-18
-4
nov 2024
-4
-6
0
ott 2024
0
-7
-18
set 2024
-18
-5
6
ago 2024
6
-6
-12
lug 2024
-12
-6
-11
giu 2024
-11
-6
-1
mag 2024
-1
-6
-13
apr 2024
-13
-1
-9
mar 2024
-9
-3
3
feb 2024
3
-17
gen 2024
-17
-5
dic 2023
-4
-6
-3
nov 2023
-3
-8
ott 2023
-8
-13
set 2023
-13
12
ago 2023
12
-20
lug 2023
-20
-6
-10
giu 2023
-10
-11
-2
mag 2023
-2
-9
-21
apr 2023
-21
-3
3
mar 2023
3
-6
-9
feb 2023
-9
-8
-4
gen 2023
-4
-11
-6
dic 2022
-13
-16
-10
nov 2022
-10
-10
-22
ott 2022
-22
-3
2
set 2022
2
-1
-9
ago 2022
-9
3
7
lug 2022
7
9
-1
giu 2022
-1
23
19
mag 2022
19
37
28
apr 2022
28
41
46
mar 2022
46
26
31
feb 2022
31
15
20
gen 2022
20
13
11
dic 2021
10
21
17
nov 2021
17
18
25
ott 2021
25
16
10
set 2021
10
32
22
ago 2021
22
37
41
1234
