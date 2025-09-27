CalendarioSezioni

Università del Michigan Aspettative dei consumatori degli Stati Uniti (University of Michigan United States Consumer Expectations)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Università del Michigan (University of Michigan)
Settore
Consumatore
Medio 51.7 51.8
51.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
49.8
51.7
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le aspettative dei consumatori dell'Università del Michigan dimostrano come i consumatori statunitensi stimano le loro prospettive finanziarie ed economiche per i prossimi 12 mesi. L'indice è calcolato mensilmente sulla base di un sondaggio telefonico su almeno 500 famiglie statunitensi, che l'Università del Michigan conduce per calcolare cinque diversi indici, incluso questo.

Gli intervistati sono chiamati ad esprimere la loro opinione sulle seguenti domande:

  • Se gli intervistati ritengono che le condizioni finanziarie delle loro famiglie miglioreranno o peggioreranno tra un anno
  • Se le condizioni di business nei prossimi 12 mesi miglioreranno o peggioreranno
  • - Se gli intervistati si aspettano stabilità o crescita della disoccupazione o della depressione.

Le risposte a queste domande sono calcolate come segue: la percentuale di valori negativi viene sottratta da quelli positivi e 100 viene aggiunto al valore risultante. I valori risultanti ​sono sommati e divisi per 4,1134 (il valore di riferimento), dopo di che 2 (la costante di correzione per la composizione del campione) viene aggiunto alla cifra risultante.

L'indice Consumer Expectations dell'Università del Michigan consente di valutare come le famiglie statunitensi pianificano la loro vita per i prossimi anni. Il Bureau of Economic Analysis del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti lo include nell'indice degli indicatori principali, che è la conferma della rappresentatività e dell'importanza dell'indice.

Letture più basse possono essere una conseguenza delle condizioni attuali sfavorevoli e anche prevedere un calo dell'attività futura dei consumatori: le persone potrebbero iniziare a spendere meno e risparmiare di più, prelevando così denaro dall'economia attiva. Letture più elevate indicano che le persone sono fiduciose nella salute dell'economia e suggeriscono che l'attività dei consumatori sarà preservata. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in dollari USA.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
51.7
51.8
51.8
set 2025 prelim.
51.8
55.1
55.9
ago 2025
55.9
57.2
57.2
ago 2025 prelim.
57.2
56.5
57.7
lug 2025
57.7
58.6
58.6
lug 2025 prelim.
58.6
60.3
58.1
giu 2025
58.1
58.4
58.4
giu 2025 prelim.
58.4
47.1
47.9
mag 2025
47.9
46.5
46.5
mag 2025 prelim.
46.5
52.2
47.3
apr 2025
47.3
47.2
47.2
apr 2025 prelim.
47.2
57.8
52.6
mar 2025
52.6
54.2
54.2
mar 2025 prelim.
54.2
65.5
64.0
feb 2025
64.0
67.3
67.3
feb 2025 prelim.
67.3
67.5
69.3
gen 2025
69.3
70.2
70.2
gen 2025 prelim.
70.2
71.4
73.3
dic 2024
73.3
71.6
71.6
dic 2024 prelim.
71.6
71.5
76.9
nov 2024
76.9
78.5
78.5
nov 2024 prelim.
78.5
73.0
74.1
ott 2024
74.1
72.9
72.9
ott 2024 prelim.
72.9
74.9
74.4
set 2024
74.4
73.0
73.0
set 2024 prelim.
73.0
72.7
72.1
ago 2024
72.1
72.1
72.1
ago 2024 prelim.
72.1
68.7
68.8
lug 2024
68.8
67.2
67.2
lug 2024 prelim.
67.2
75.9
69.6
giu 2024
69.6
67.6
67.6
giu 2024 prelim.
67.6
68.7
68.8
mag 2024
68.8
66.5
66.5
mag 2024 prelim.
66.5
74.5
76.0
apr 2024
76.0
77.0
77.0
apr 2024 prelim.
77.0
76.4
77.4
mar 2024
77.4
74.6
74.6
mar 2024 prelim.
74.6
74.5
75.2
feb 2024
75.2
78.4
78.4
feb 2024 prelim.
78.4
77.5
77.1
gen 2024
77.1
75.9
75.9
gen 2024 prelim.
75.9
71.4
67.4
dic 2023
67.4
66.4
66.4
dic 2023 prelim.
66.4
58.0
56.8
nov 2023
56.8
56.9
56.9
nov 2023 prelim.
56.9
55.4
59.3
ott 2023
59.3
60.7
60.7
ott 2023 prelim.
60.7
68.4
66.0
set 2023
66.0
66.3
66.3
set 2023 prelim.
66.3
61.8
65.5
123456
