Le aspettative dei consumatori dell'Università del Michigan dimostrano come i consumatori statunitensi stimano le loro prospettive finanziarie ed economiche per i prossimi 12 mesi. L'indice è calcolato mensilmente sulla base di un sondaggio telefonico su almeno 500 famiglie statunitensi, che l'Università del Michigan conduce per calcolare cinque diversi indici, incluso questo.

Gli intervistati sono chiamati ad esprimere la loro opinione sulle seguenti domande:

Se gli intervistati ritengono che le condizioni finanziarie delle loro famiglie miglioreranno o peggioreranno tra un anno

Se le condizioni di business nei prossimi 12 mesi miglioreranno o peggioreranno

- Se gli intervistati si aspettano stabilità o crescita della disoccupazione o della depressione.

Le risposte a queste domande sono calcolate come segue: la percentuale di valori negativi viene sottratta da quelli positivi e 100 viene aggiunto al valore risultante. I valori risultanti ​sono sommati e divisi per 4,1134 (il valore di riferimento), dopo di che 2 (la costante di correzione per la composizione del campione) viene aggiunto alla cifra risultante.

L'indice Consumer Expectations dell'Università del Michigan consente di valutare come le famiglie statunitensi pianificano la loro vita per i prossimi anni. Il Bureau of Economic Analysis del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti lo include nell'indice degli indicatori principali, che è la conferma della rappresentatività e dell'importanza dell'indice.

Letture più basse possono essere una conseguenza delle condizioni attuali sfavorevoli e anche prevedere un calo dell'attività futura dei consumatori: le persone potrebbero iniziare a spendere meno e risparmiare di più, prelevando così denaro dall'economia attiva. Letture più elevate indicano che le persone sono fiduciose nella salute dell'economia e suggeriscono che l'attività dei consumatori sarà preservata. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in dollari USA.

Ultimi valori: