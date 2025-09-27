ISM Manufacturing Prices Paid è uno degli indicatori diffusi, sulla base dei quali il Supply Management Institute calcola il PMI manifatturiero. Riflette una variazione dei prezzi pagati dai rappresentanti del settore per i prodotti o i servizi che ricevono.

Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili delle forniture di 18 industrie statunitensi. Gli intervistati stimano i prezzi pagati nel processo di produzione: se sono cresciuti, diminuiti o non sono cambiati. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI manifatturiero totale è del 20%.

L'indice ISM Manufacturing Prices Paid è solitamente strettamente correlato con l'indice dei prezzi alla produzione in uno stato intermedio di produzione. La crescita dell'indice può fungere da indicatore principale dell'inflazione: i produttori devono pagare di più ai fornitori, ecco perché è probabile che il prezzo del prodotto finale cresca.

Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.

Ultimi valori: