Calendario Economico
Prezzi di Produzione Pagati ISM Stati Uniti (ISM United States Manufacturing Prices Paid)
|Alto
|N/D
|63.9
|
64.8
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
ISM Manufacturing Prices Paid è uno degli indicatori diffusi, sulla base dei quali il Supply Management Institute calcola il PMI manifatturiero. Riflette una variazione dei prezzi pagati dai rappresentanti del settore per i prodotti o i servizi che ricevono.
Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili delle forniture di 18 industrie statunitensi. Gli intervistati stimano i prezzi pagati nel processo di produzione: se sono cresciuti, diminuiti o non sono cambiati. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI manifatturiero totale è del 20%.
L'indice ISM Manufacturing Prices Paid è solitamente strettamente correlato con l'indice dei prezzi alla produzione in uno stato intermedio di produzione. La crescita dell'indice può fungere da indicatore principale dell'inflazione: i produttori devono pagare di più ai fornitori, ecco perché è probabile che il prezzo del prodotto finale cresca.
Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prezzi di Produzione Pagati ISM Stati Uniti (ISM United States Manufacturing Prices Paid)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
