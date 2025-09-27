CalendarioSezioni

Prezzi di Produzione Pagati ISM Stati Uniti (ISM United States Manufacturing Prices Paid)

Stati Uniti
Institute for Supply Management
ISM Manufacturing Prices Paid è uno degli indicatori diffusi, sulla base dei quali il Supply Management Institute calcola il PMI manifatturiero. Riflette una variazione dei prezzi pagati dai rappresentanti del settore per i prodotti o i servizi che ricevono.

Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili delle forniture di 18 industrie statunitensi. Gli intervistati stimano i prezzi pagati nel processo di produzione: se sono cresciuti, diminuiti o non sono cambiati. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI manifatturiero totale è del 20%.

L'indice ISM Manufacturing Prices Paid è solitamente strettamente correlato con l'indice dei prezzi alla produzione in uno stato intermedio di produzione. La crescita dell'indice può fungere da indicatore principale dell'inflazione: i produttori devono pagare di più ai fornitori, ecco perché è probabile che il prezzo del prodotto finale cresca.

Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prezzi di Produzione Pagati ISM Stati Uniti (ISM United States Manufacturing Prices Paid)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
63.9
64.8
lug 2025
64.8
65.5
69.7
giu 2025
69.7
69.9
69.4
mag 2025
69.4
71.8
69.8
apr 2025
69.8
68.2
69.4
mar 2025
69.4
59.4
62.4
feb 2025
62.4
53.2
54.9
gen 2025
54.9
50.6
52.5
dic 2024
52.5
51.9
50.3
nov 2024
50.3
54.2
54.8
ott 2024
54.8
51.0
48.3
set 2024
48.3
53.3
54.0
ago 2024
54.0
52.4
52.9
lug 2024
52.9
54.4
52.1
giu 2024
52.1
54.3
57.0
mag 2024
57.0
48.9
60.9
apr 2024
60.9
47.2
55.8
mar 2024
55.8
47.3
52.5
feb 2024
52.5
52.3
52.9
gen 2024
52.9
52.6
45.2
dic 2023
45.2
47.4
49.9
nov 2023
49.9
44.7
45.1
ott 2023
45.1
50.3
43.8
set 2023
43.8
50.6
48.4
ago 2023
48.4
40.5
42.6
lug 2023
42.6
36.5
41.8
giu 2023
41.8
41.1
44.2
mag 2023
44.2
53.5
53.2
apr 2023
53.2
52.3
49.2
mar 2023
49.2
53.8
51.3
feb 2023
51.3
37.8
44.5
gen 2023
44.5
32.3
39.4
dic 2022
39.4
42.3
43.0
nov 2022
43.0
50.4
46.6
ott 2022
46.6
51.6
51.7
set 2022
51.7
46.0
52.5
ago 2022
52.5
69.2
60.0
lug 2022
60.0
80.5
78.5
giu 2022
78.5
83.7
82.2
mag 2022
82.2
86.2
84.6
apr 2022
84.6
81.7
87.1
mar 2022
87.1
76.0
75.6
feb 2022
75.6
72.3
76.1
gen 2022
76.1
75.3
68.2
dic 2021
68.2
82.1
82.4
nov 2021
82.4
54.6
85.7
ott 2021
63.6
78.4
64.8
set 2021
81.2
71.5
79.4
ago 2021
79.4
84.2
85.7
lug 2021
85.7
92.2
92.1
1234
