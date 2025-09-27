CalendarioSezioni

Challenger United Sates Tagli di posti di lavoro a/a (Challenger United Sates Job Cuts y/y)

Stati Uniti
USD, Dollari americani
Challenger, Gray &amp; Christmas (Challenger, Gray & Christmas)
Lavoro
I dati Challenger Job Cuts su base annua riflettono la variazione percentuale dei licenziamenti segnalata dai datori di lavoro durante il mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indicatore consente di valutare la situazione del mercato del lavoro. Una lettura superiore rispetto al previsto è considerata sfavorevole per il dollaro USA, mentre le letture più basse sono considerate positive.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
lug 2025
N/D
-68.3%
-1.6%
giu 2025
-1.6%
69.2%
47.0%
mag 2025
47.0%
68.1%
62.7%
apr 2025
62.7%
125.3%
204.8%
mar 2025
204.8%
68.6%
103.2%
feb 2025
103.2%
1.0%
-39.5%
gen 2025
-39.5%
28.0%
11.4%
dic 2024
11.4%
30.8%
26.8%
nov 2024
26.8%
33.4%
50.9%
ott 2024
50.9%
30.2%
53.4%
set 2024
53.4%
22.1%
1.0%
ago 2024
1.0%
46.8%
9.2%
lug 2024
9.2%
-131.4%
19.8%
giu 2024
19.8%
-133.6%
-20.3%
mag 2024
-20.3%
6.5%
-3.3%
apr 2024
-3.3%
-47.9%
0.7%
mar 2024
0.7%
-51.1%
8.8%
feb 2024
8.8%
-116.3%
-20.0%
gen 2024
-20.0%
-59.0%
-20.2%
dic 2023
-20.2%
158.1%
-40.8%
nov 2023
-40.8%
195.9%
8.8%
ott 2023
8.8%
58.2%
set 2023
58.2%
225.3%
266.9%
ago 2023
266.9%
-8.2%
lug 2023
-8.2%
230.0%
25.2%
giu 2023
25.2%
248.6%
286.7%
mag 2023
286.7%
227.2%
175.9%
apr 2023
175.9%
200.2%
319.4%
mar 2023
319.4%
148.0%
410.1%
feb 2023
410.1%
94.1%
440.0%
gen 2023
440.0%
56.4%
129.1%
dic 2022
129.1%
34.0%
416.5%
nov 2022
416.5%
12.2%
48.3%
ott 2022
48.3%
1.9%
67.6%
set 2022
67.6%
-9.7%
30.3%
ago 2022
30.3%
-20.8%
36.3%
lug 2022
36.3%
-31.5%
58.8%
giu 2022
58.8%
-40.9%
-15.8%
mag 2022
-15.8%
-47.2%
6.0%
apr 2022
6.0%
-53.0%
-30.1%
mar 2022
-30.1%
-56.7%
-55.9%
feb 2022
-55.9%
-55.4%
-76.0%
gen 2022
-76.0%
-60.2%
-75.3%
dic 2021
-75.3%
-60.6%
-77.0%
nov 2021
-77.0%
-58.9%
-71.7%
ott 2021
-71.7%
-53.8%
-84.9%
set 2021
-84.9%
-43.3%
-86.4%
ago 2021
-86.4%
-27.4%
-92.8%
lug 2021
-92.8%
-6.5%
-88.0%
12345
