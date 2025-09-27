Calendario Economico
Challenger United Sates Tagli di posti di lavoro a/a (Challenger United Sates Job Cuts y/y)
|Basso
|N/D
|
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I dati Challenger Job Cuts su base annua riflettono la variazione percentuale dei licenziamenti segnalata dai datori di lavoro durante il mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indicatore consente di valutare la situazione del mercato del lavoro. Una lettura superiore rispetto al previsto è considerata sfavorevole per il dollaro USA, mentre le letture più basse sono considerate positive.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Challenger United Sates Tagli di posti di lavoro a/a (Challenger United Sates Job Cuts y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
