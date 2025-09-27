Calendario Economico
Libri Paga Non Agricoli (United States Nonfarm Payrolls)
|Alto
|22 K
|129 K
|
79 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|84 K
|
22 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
I Libri Paga Non Agricoli presentano il numero di nuovi posti di lavoro creati durante il mese in questione, in tutti i settori non agricoli dell'economia statunitense. Il calcolo non include i servizi militari e di intelligence, i lavoratori autonomi e quelli impiegati nelle famiglie private.
L'elenco dei settori segnalati comprende servizi professionali e aziendali, sanità, settore finanziario, estrazione mineraria, edilizia, commercio, trasporti e magazzinaggio, attività ricreative e ospitalità.
Questo rapporto è uno dei più importanti indicatori economici degli Stati Uniti che viene utilizzato nella valutazione della salute economica del paese. È considerato un indicatore tendente a muovere il mercato. I Libri Paga Non Agricoli coprono circa l'80% dei dipendenti che producono l'intero PIL degli Stati Uniti.
La crescita degli indicatori suggerisce che più consumatori guadagneranno denaro, il che significa che sia i consumi che la spesa dei consumatori cresceranno. Ciò stimola la crescita economica.
La pubblicazione di questo rapporto, di solito, aumenta la volatilità nei mercati dei cambi. La crescita degli indicatori è considerata positiva per le quotazioni in dollari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Libri Paga Non Agricoli (United States Nonfarm Payrolls)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
