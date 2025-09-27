I Libri Paga Non Agricoli presentano il numero di nuovi posti di lavoro creati durante il mese in questione, in tutti i settori non agricoli dell'economia statunitense. Il calcolo non include i servizi militari e di intelligence, i lavoratori autonomi e quelli impiegati nelle famiglie private.

L'elenco dei settori segnalati comprende servizi professionali e aziendali, sanità, settore finanziario, estrazione mineraria, edilizia, commercio, trasporti e magazzinaggio, attività ricreative e ospitalità.

Questo rapporto è uno dei più importanti indicatori economici degli Stati Uniti che viene utilizzato nella valutazione della salute economica del paese. È considerato un indicatore tendente a muovere il mercato. I Libri Paga Non Agricoli coprono circa l'80% dei dipendenti che producono l'intero PIL degli Stati Uniti.

La crescita degli indicatori suggerisce che più consumatori guadagneranno denaro, il che significa che sia i consumi che la spesa dei consumatori cresceranno. Ciò stimola la crescita economica.

La pubblicazione di questo rapporto, di solito, aumenta la volatilità nei mercati dei cambi. La crescita degli indicatori è considerata positiva per le quotazioni in dollari.

Ultimi valori: