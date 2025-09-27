CalendarioSezioni

Libri Paga Non Agricoli (United States Nonfarm Payrolls)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Lavoro
Alto 22 K 129 K
79 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
84 K
22 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
I Libri Paga Non Agricoli presentano il numero di nuovi posti di lavoro creati durante il mese in questione, in tutti i settori non agricoli dell'economia statunitense. Il calcolo non include i servizi militari e di intelligence, i lavoratori autonomi e quelli impiegati nelle famiglie private.

L'elenco dei settori segnalati comprende servizi professionali e aziendali, sanità, settore finanziario, estrazione mineraria, edilizia, commercio, trasporti e magazzinaggio, attività ricreative e ospitalità.

Questo rapporto è uno dei più importanti indicatori economici degli Stati Uniti che viene utilizzato nella valutazione della salute economica del paese. È considerato un indicatore tendente a muovere il mercato. I Libri Paga Non Agricoli coprono circa l'80% dei dipendenti che producono l'intero PIL degli Stati Uniti.

La crescita degli indicatori suggerisce che più consumatori guadagneranno denaro, il che significa che sia i consumi che la spesa dei consumatori cresceranno. Ciò stimola la crescita economica.

La pubblicazione di questo rapporto, di solito, aumenta la volatilità nei mercati dei cambi. La crescita degli indicatori è considerata positiva per le quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Libri Paga Non Agricoli (United States Nonfarm Payrolls)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
22 K
129 K
79 K
lug 2025
73 K
132 K
14 K
giu 2025
147 K
130 K
144 K
mag 2025
139 K
131 K
147 K
apr 2025
177 K
126 K
185 K
mar 2025
228 K
139 K
117 K
feb 2025
151 K
193 K
125 K
gen 2025
143 K
208 K
307 K
dic 2024
256 K
213 K
212 K
nov 2024
227 K
176 K
36 K
ott 2024
12 K
229 K
223 K
set 2024
254 K
267 K
159 K
ago 2024
142 K
104 K
89 K
lug 2024
114 K
241 K
179 K
giu 2024
206 K
287 K
218 K
mag 2024
272 K
218 K
165 K
apr 2024
175 K
197 K
315 K
mar 2024
303 K
176 K
270 K
feb 2024
275 K
220 K
229 K
gen 2024
353 K
186 K
333 K
dic 2023
216 K
1 K
173 K
nov 2023
199 K
-3 K
150 K
ott 2023
150 K
-8 K
297 K
set 2023
336 K
1 K
227 K
ago 2023
187 K
12 K
157 K
lug 2023
187 K
-1 K
185 K
giu 2023
209 K
-19 K
306 K
mag 2023
339 K
1 K
294 K
apr 2023
253 K
23 K
165 K
mar 2023
236 K
-8 K
326 K
feb 2023
311 K
-35 K
504 K
gen 2023
517 K
16 K
260 K
dic 2022
223 K
57 K
256 K
nov 2022
263 K
-30 K
284 K
ott 2022
261 K
-97 K
315 K
set 2022
263 K
33 K
315 K
ago 2022
315 K
156 K
526 K
lug 2022
528 K
-19 K
398 K
giu 2022
372 K
-229 K
384 K
mag 2022
390 K
-19 K
436 K
apr 2022
428 K
317 K
428 K
mar 2022
431 K
80 K
750 K
feb 2022
678 K
-413 K
481 K
gen 2022
467 K
-192 K
510 K
dic 2021
199 K
379 K
249 K
nov 2021
210 K
330 K
546 K
ott 2021
531 K
-54 K
312 K
set 2021
194 K
-302 K
366 K
ago 2021
235 K
23 K
1053 K
lug 2021
943 K
381 K
938 K
12345
