Profitti Societari degli Stati Uniti trim./trim. (United States Corporate Profits q/q)

Stati Uniti
USD, Dollari americani
Bureau of Economic Analysis. (Bureau of Economic Analysis)
Basso 0.2% 2.0%
2.0%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.3%
0.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Gli Utili Societari trim./trim. riflettono una variazione degli utili ottenuti dalle società statunitensi dalla produzione corrente, nel trimestre specificato rispetto al precedente. La valutazione degli utili aziendali è una componente importante dei conti del reddito nazionale e dei prodotti che il Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti compila per fornire statistiche sull'attività economica degli Stati Uniti.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Profitti Societari degli Stati Uniti trim./trim. (United States Corporate Profits q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
0.2%
2.0%
2.0%
2 Q 2025 prelim.
2.0%
0.1%
-3.3%
1 Q 2025
-3.3%
-3.6%
-3.6%
1 Q 2025 prelim.
-3.6%
1.5%
5.9%
4 Q 2024
5.9%
-0.2%
-0.4%
3 Q 2024
-0.4%
0.0%
0.0%
3 Q 2024 prelim.
0.0%
3.6%
3.5%
2 Q 2024
3.5%
1.7%
1.7%
2 Q 2024 prelim.
1.7%
-1.8%
-2.7%
1 Q 2024
-2.7%
-1.7%
-1.7%
1 Q 2024 prelim.
-1.7%
-0.4%
3.9%
4 Q 2023
3.9%
-1.5%
4.1%
3 Q 2023
4.1%
4.1%
4.1%
3 Q 2023 prelim.
4.1%
0.5%
0.5%
2 Q 2023
0.5%
1.6%
1.6%
2 Q 2023 prelim.
1.6%
1.3%
-5.9%
1 Q 2023
-5.9%
-6.8%
-6.8%
1 Q 2023 prelim.
-6.8%
-0.9%
-2.7%
4 Q 2022
-2.7%
0.3%
0.8%
3 Q 2022
0.8%
-0.2%
-0.2%
3 Q 2022 prelim.
-0.2%
7.5%
6.2%
2 Q 2022
6.2%
9.1%
9.1%
2 Q 2022 prelim.
9.1%
-4.5%
-4.9%
1 Q 2022
-4.9%
-4.3%
-4.3%
1 Q 2022 prelim.
-4.3%
1.8%
0.2%
4 Q 2021
0.2%
3.7%
3.4%
3 Q 2021
3.4%
4.2%
4.2%
3 Q 2021 prelim.
4.2%
-17.3%
10.5%
2 Q 2021
10.5%
9.7%
9.7%
2 Q 2021 prelim.
9.7%
-20.9%
4.5%
1 Q 2021
1.7%
-0.8%
-0.8%
1 Q 2021 prelim.
-0.8%
-25.0%
-3.3%
4 Q 2020
-3.3%
23.9%
27.0%
3 Q 2020
27.0%
27.5%
27.5%
3 Q 2020 prelim.
27.5%
-13.5%
-10.7%
2 Q 2020
-10.7%
-11.8%
-11.8%
2 Q 2020 prelim.
-11.8%
-13.3%
-11.0%
1 Q 2020
-12.4%
-14.2%
-14.2%
1 Q 2020 prelim.
-14.2%
0.7%
2.1%
4 Q 2019
2.1%
0.6%
0.6%
3 Q 2019
0.6%
1.3%
1.3%
3 Q 2019 prelim.
1.3%
-8.5%
3.7%
2 Q 2019
3.7%
5.1%
5.1%
2 Q 2019 prelim.
5.1%
-3.3%
-4.1%
1 Q 2019
-3.1%
-3.5%
1 Q 2019 prelim.
-3.5%
0.0%
4 Q 2018
0.0%
3.5%
3 Q 2018
3.5%
3.3%
3 Q 2018 prelim.
3.3%
3.0%
2 Q 2018
3.0%
2.4%
