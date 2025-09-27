L'S&P/Case-Shiller HPI Composite-20 a/a riflette le variazioni del valore delle abitazioni residenziali in 20 principali aree metropolitane statunitensi nel mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il calcolo riguarda il metodo delle vendite ripetute ponderate offerto da Karl Case, Robert Shiller e Allan Weiss. I dati per il calcolo sono raccolti presso gli uffici di registrazione locali. Ad ogni area metropolitana viene assegnato un peso utilizzato per il calcolo dell'indice aggregato. I dati disponibili di solito includono la data, il prezzo di vendita e il tipo di proprietà. Un oggetto deve avere una precedente transazione di vendita a lunghezza d'arma per essere incluso nel calcolo dell'indice composito.

I seguenti tipi di case sono esclusi dal calcolo:

Nuove case, perché non è possibile misurare una variazione del suo prezzo prima di una vendita ripetuta

Condomini e cooperative, case multi-unità e altri oggetti che non possono essere determinati come "abitazione unifamiliare"

Operazioni non a condizioni di mercato (ad es. trasferimenti tra familiari)

Transazioni in cui viene modificata la designazione del tipo di proprietà (ad esempio, le proprietà originariamente registrate come case unifamiliari vengono successivamente registrate come condomini)

Case che sono state ripetutamente vendute due o più volte nel corso di sei mesi

Diversi fattori si formano solitamente nel mercato per diversi tipi di proprietà che determinano la domanda, l'offerta e i prezzi. Pertanto, per la corretta valutazione della situazione del mercato, l'indice include la segmentazione per tipo di abitazioni residenziali. La versione dettagliata di questo indicatore composito comprende tre indici separati: prezzi per abitazioni con costi bassi, medi e alti. Le variazioni dei prezzi delle case costose hanno un impatto maggiore sul risultato dell'indice composito. Questa è una delle differenze tra l'indice e l'indice , dei prezzi delle case FHFA, in cui non viene applicata alcuna segmentazione e viene calcolato un prezzo medio per tutti i tipi di case.

Inoltre, il calcolo S&P/CS utilizza un campione più piccolo e non tiene conto dei dati di 13 stati. L'indicatore viene utilizzato per misurare l'attività nel mercato immobiliare nelle più grandi aree metropolitane degli Stati Uniti. La crescita dell'indice può avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari.

Ultimi valori: