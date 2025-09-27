Calendario Economico
Indice Pending Home Sales Stati Uniti (United States Pending Home Sales Index)
|Basso
|71.7
|
72.0
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
71.7
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice Pending Home Sales è un indicatore principale dell'attività del settore immobiliare. Il calcolo include contratti firmati per la vendita di case unifamiliari esistenti, appartamenti, condomini e cooperative. Un contratto ha effetto da uno a due mesi prima della vendita effettiva, quindi l'indice è di solito uno o due mesi prima del rapporto sulle vendite del mercato immobiliare secondario.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Pending Home Sales Stati Uniti (United States Pending Home Sales Index)"indicatore macroeconomico.
