Indice Pending Home Sales Stati Uniti (United States Pending Home Sales Index)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (National Association of Realtors)
Settore
Housing
Basso 71.7
72.0
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
71.7
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice Pending Home Sales è un indicatore principale dell'attività del settore immobiliare. Il calcolo include contratti firmati per la vendita di case unifamiliari esistenti, appartamenti, condomini e cooperative. Un contratto ha effetto da uno a due mesi prima della vendita effettiva, quindi l'indice è di solito uno o due mesi prima del rapporto sulle vendite del mercato immobiliare secondario.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Pending Home Sales Stati Uniti (United States Pending Home Sales Index)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
71.7
72.0
giu 2025
72.0
72.6
mag 2025
72.6
71.3
apr 2025
71.3
76.1
mar 2025
76.5
72.1
feb 2025
72.0
70.6
gen 2025
70.6
74.0
dic 2024
74.2
78.5
nov 2024
79.0
77.3
ott 2024
77.4
75.9
set 2024
75.8
70.6
ago 2024
70.6
70.2
lug 2024
70.2
74.3
giu 2024
74.3
70.9
mag 2024
70.8
72.3
apr 2024
72.3
78.3
mar 2024
78.2
75.6
feb 2024
75.6
74.4
gen 2024
74.3
78.1
dic 2023
77.3
71.4
nov 2023
71.6
71.6
ott 2023
71.4
72.5
set 2023
72.6
71.8
ago 2023
71.8
77.3
lug 2023
77.6
76.9
giu 2023
76.8
76.6
mag 2023
76.5
78.6
apr 2023
78.9
78.9
mar 2023
78.9
83.2
feb 2023
83.2
82.5
gen 2023
82.5
76.3
dic 2022
76.9
75.0
nov 2022
73.9
77.0
ott 2022
77.1
80.8
set 2022
79.5
88.5
ago 2022
88.4
90.2
lug 2022
89.8
90.7
giu 2022
91.0
99.6
mag 2022
99.9
99.2
apr 2022
99.3
103.3
mar 2022
103.7
105.0
feb 2022
104.9
109.4
gen 2022
109.5
116.1
dic 2021
117.7
122.3
nov 2021
122.4
125.2
ott 2021
125.2
116.5
set 2021
116.7
119.4
ago 2021
119.5
110.5
lug 2021
110.7
112.7
giu 2021
112.8
115.0
123
Esporta

