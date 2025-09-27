CalendarioSezioni

Saldo Commerciali delle Merci Stati Uniti (United States Goods Trade Balance)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Census Bureau
Settore
Trade
Medio $​-85.541 B $​42.847 B
$​-102.840 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​-94.837 B
$​-85.541 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La bilancia commerciale delle merci fa parte delsaldo commercialedella nazione. È la differenza tra importazioni ed esportazioni di beni nel mese dato in termini monetari.

Gli economisti utilizzano l'indicatore per misurare l'attività del settore manifatturiero e l'intensità dei flussi di commercio estero.

Una nazione che importa più beni e servizi di quanti ne esporti ha un deficit commerciale. Per i paesi con economie altamente sviluppate, come gli Stati Uniti, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita. Quando le esportazioni superano le importazioni, gli economisti indicano un surplus commerciale. È un'indicazione di un alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni di quanti ne possa consumare.

L'impatto del saldo commerciale sulle quotazioni in dollari è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e di altri indicatori economici, ad esempio la dinamica del PIL. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Questi sviluppi, di conseguenza, influenzano il dollaro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciali delle Merci Stati Uniti (United States Goods Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
$​-85.541 B
$​42.847 B
$​-102.840 B
lug 2025
$​-103.566 B
$​-129.438 B
$​-84.854 B
giu 2025
$​-85.988 B
$​-128.313 B
$​-96.423 B
mag 2025
$​-96.587 B
$​-144.702 B
$​-86.965 B
apr 2025
$​-87.624 B
$​-177.209 B
$​-162.253 B
mar 2025
$​-161.985 B
$​-163.347 B
$​-147.849 B
feb 2025
$​-147.914 B
$​-142.841 B
$​-155.572 B
gen 2025
$​-153.263 B
$​-109.391 B
$​-122.014 B
dic 2024
$​-122.111 B
$​-100.910 B
$​-103.504 B
nov 2024
$​-102.857 B
$​-100.836 B
$​-98.257 B
ott 2024
$​-99.078 B
$​-101.418 B
$​-108.694 B
set 2024
$​-108.226 B
$​-98.745 B
$​-94.218 B
ago 2024
$​-94.258 B
$​-100.512 B
$​-102.838 B
lug 2024
$​-102.662 B
$​-94.099 B
$​-96.558 B
giu 2024
$​-96.840 B
$​-98.542 B
$​-99.369 B
mag 2024
$​-100.617 B
$​-97.628 B
$​-97.954 B
apr 2024
$​-99.407 B
$​-91.788 B
$​-92.291 B
mar 2024
$​-91.831 B
$​-89.343 B
$​-90.304 B
feb 2024
$​-91.836 B
$​-88.495 B
$​-90.509 B
gen 2024
$​-90.202 B
$​-90.012 B
$​-87.892 B
dic 2023
$​-88.463 B
$​-88.877 B
$​-89.332 B
nov 2023
$​-90.273 B
$​-88.283 B
$​-89.563 B
ott 2023
$​-89.836 B
$​-85.411 B
$​-86.844 B
set 2023
$​-85.783 B
$​-88.089 B
$​-84.642 B
ago 2023
$​-84.271 B
$​-90.036 B
$​-90.921 B
lug 2023
$​-91.175 B
$​-89.944 B
$​-88.829 B
giu 2023
$​-87.835 B
$​-94.513 B
$​-91.861 B
mag 2023
$​-91.133 B
$​-91.379 B
$​-97.095 B
apr 2023
$​-96.768 B
$​-88.502 B
$​-82.696 B
mar 2023
$​-84.576 B
$​-91.496 B
$​-91.987 B
feb 2023
$​-91.626 B
$​-91.496 B
$​-91.086 B
gen 2023
$​-91.500 B
$​-87.356 B
$​-89.700 B
dic 2022
$​-90.300 B
$​-96.175 B
$​-82.900 B
nov 2022
$​-83.300 B
$​-112.576 B
$​-98.800 B
ott 2022
$​-99.000 B
$​-99.491 B
$​-91.900 B
set 2022
$​-92.221 B
$​-90.265 B
$​-87.279 B
ago 2022
$​-87.300 B
$​-94.222 B
$​-90.200 B
lug 2022
$​-89.060 B
$​-102.193 B
$​-98.591 B
giu 2022
$​-98.183 B
$​-106.358 B
$​-104.041 B
mag 2022
$​-104.310 B
$​-112.750 B
$​-106.701 B
apr 2022
$​-105.942 B
$​-128.063 B
$​-125.937 B
mar 2022
$​-125.324 B
$​-114.927 B
$​-106.345 B
feb 2022
$​-106.586 B
$​-102.226 B
$​-107.571 B
gen 2022
$​-107.630 B
$​-95.257 B
$​-100.474 B
dic 2021
$​-100.960 B
$​-92.807 B
$​-98.040 B
nov 2021
$​-97.778 B
$​-89.183 B
$​-83.196 B
ott 2021
$​-82.891 B
$​-92.293 B
$​-97.031 B
set 2021
$​-96.252 B
$​-88.180 B
$​-88.164 B
ago 2021
$​-87.600 B
$​-88.690 B
$​-86.819 B
lug 2021
$​-86.380 B
$​-89.925 B
$​-92.050 B
123
Esporta

