La bilancia commerciale delle merci fa parte delsaldo commercialedella nazione. È la differenza tra importazioni ed esportazioni di beni nel mese dato in termini monetari.

Gli economisti utilizzano l'indicatore per misurare l'attività del settore manifatturiero e l'intensità dei flussi di commercio estero.

Una nazione che importa più beni e servizi di quanti ne esporti ha un deficit commerciale. Per i paesi con economie altamente sviluppate, come gli Stati Uniti, significa che la produzione ad alta intensità di lavoro viene trasferita all'estero, limitando così l'inflazione e mantenendo un elevato tenore di vita. Quando le esportazioni superano le importazioni, gli economisti indicano un surplus commerciale. È un'indicazione di un alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni di quanti ne possa consumare.

L'impatto del saldo commerciale sulle quotazioni in dollari è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e di altri indicatori economici, ad esempio la dinamica del PIL. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Questi sviluppi, di conseguenza, influenzano il dollaro.

