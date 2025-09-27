CalendarioSezioni

Esportazioni degli Stati Uniti (United States Exports)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Census Bureau
Settore
Trade
Medio $​280.464 B
$​279.650 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​280.464 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le Esportazioni statunitensi riflettono il valore di beni e servizi esportati dal paese. Il calcolo dell'indicatore comprende il costo FAS (Free Alongside Ship) di merci, assicurazioni e altre spese associate. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni degli Stati Uniti (United States Exports)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
$​280.464 B
$​279.650 B
giu 2025
$​277.298 B
$​278.646 B
mag 2025
$​279.000 B
$​290.572 B
apr 2025
$​289.370 B
$​281.074 B
mar 2025
$​278.456 B
$​278.000 B
feb 2025
$​278.458 B
$​270.506 B
gen 2025
$​269.819 B
$​266.520 B
dic 2024
$​266.507 B
$​273.574 B
nov 2024
$​273.366 B
$​266.309 B
ott 2024
$​265.720 B
$​270.015 B
set 2024
$​267.948 B
$​271.189 B
ago 2024
$​271.755 B
$​266.479 B
lug 2024
$​266.603 B
$​265.266 B
giu 2024
$​265.938 B
$​262.006 B
mag 2024
$​261.661 B
$​263.443 B
apr 2024
$​263.666 B
$​261.607 B
mar 2024
$​257.620 B
$​262.927 B
feb 2024
$​263.014 B
$​257.184 B
gen 2024
$​257.193 B
$​256.863 B
dic 2023
$​258.248 B
$​254.325 B
nov 2023
$​253.737 B
$​258.580 B
ott 2023
$​258.800 B
$​261.113 B
set 2023
$​261.113 B
$​255.436 B
ago 2023
$​256.031 B
$​251.885 B
lug 2023
$​251.660 B
$​247.740 B
giu 2023
$​247.483 B
$​247.833 B
mag 2023
$​247.099 B
$​249.152 B
apr 2023
$​249.015 B
$​258.189 B
mar 2023
$​256.150 B
$​250.838 B
feb 2023
$​251.150 B
$​258.009 B
gen 2023
$​257.496 B
$​249.004 B
dic 2022
$​250.152 B
$​252.349 B
nov 2022
$​251.864 B
$​256.996 B
ott 2022
$​256.631 B
$​258.512 B
set 2022
$​258.004 B
$​260.793 B
ago 2022
$​258.918 B
$​259.585 B
lug 2022
$​259.290 B
$​258.763 B
giu 2022
$​260.799 B
$​256.523 B
mag 2022
$​255.894 B
$​252.850 B
apr 2022
$​252.621 B
$​244.112 B
mar 2022
$​241.716 B
$​228.824 B
feb 2022
$​228.630 B
$​224.490 B
gen 2022
$​224.400 B
$​228.347 B
dic 2021
$​228.143 B
$​224.734 B
nov 2021
$​224.215 B
$​223.633 B
ott 2021
$​223.633 B
$​206.796 B
set 2021
$​207.558 B
$​213.740 B
ago 2021
$​213.740 B
$​212.829 B
lug 2021
$​212.829 B
$​210.078 B
giu 2021
$​207.672 B
$​206.468 B
12
Esporta

