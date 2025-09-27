Le Esportazioni statunitensi riflettono il valore di beni e servizi esportati dal paese. Il calcolo dell'indicatore comprende il costo FAS (Free Alongside Ship) di merci, assicurazioni e altre spese associate. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

Ultimi valori: