L'Indice dei Prezzi all'Importazione su base annua riflette le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati negli Stati Uniti, ma prodotti al di fuori del Paese, nel mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La maggior parte dei dati sui prezzi viene raccolta da un sondaggio tra gli importatori statunitensi. Il 25% dei beni e servizi del paniere utilizzati per il calcolo dell'indice viene rivisto due volte l'anno. Tale revisione consente di tenere conto della comparsa di nuovi beni sul mercato e della riduzione della quota relativa di beni esistenti nel fatturato commerciale. I pesi sono dati a tutte le posizioni nel calcolo dell'indice. L'indice non è destagionalizzato. Questo è il motivo per cui gli analisti normalmente misurano le variazioni dell'indice su diversi mesi per una corretta interpretazione.

Il calcolo dell'indice include tutti i beni, ad eccezione dei beni militari, delle opere d'arte, degli oggetti usati (compresi quelli restaurati e rinnovati), delle donazioni di beneficenza, delle attrezzature ferroviarie e di alcuni tipi di importazioni (beni strumentali personalizzati). Il trasporto aereo di merci e passeggeri è incluso nel calcolo dell'indice.

L'Indice dei Prezzi alle Importazioni viene utilizzato come deflatore per la preparazione delle statistiche commerciali nazionali. Gli economisti usano l'indice per prevedere l'inflazione a breve termine. L'indice viene utilizzato anche per valutare il cambiamento nella struttura dei flussi commerciali.

L'impatto dell'indice sulle quotazioni in dollari è associato alla valutazione dell'inflazione. In generale, la sua crescita è considerata positiva per il dollaro.

Ultimi valori: