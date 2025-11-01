US Employment Cost Index trim./trim. è un rapporto del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti. Misura la crescita della retribuzione dei dipendenti nel trimestre in un dato rispetto al precedente. L'indice è calcolato sulla base di sondaggi dei datori di lavoro nell'ultimo mese di ogni trimestre.

Il calcolo dell'indice include salari, benefici e bonus pagati ai dipendenti a tutti i livelli dell'azienda. L'indice tiene conto di un'ampia gamma di prestazioni e stipendi aggiuntivi, come ferie annuali e compensative, congedi per malattia, pagamenti assicurativi, pensioni. Il costo del lavoro è misurato per i dipendenti di aziende private, istituzioni statali e organismi di autogoverno locale (chiamati anche lavoratori civili). L'indice non include i pagamenti a dipendenti del governo federale, personale militare, dipendenti di aziende agricole, volontari e altri lavoratori non retribuiti, dipendenti di famiglie private e lavoratori autonomi. L'indice viene calcolato separatamente per diversi settori (viene utilizzata la classificazione NAICS).

L'indice è un valore ponderato della variazione media totale dei salari, mentre le componenti del settore hanno pesi fissi. Le componenti strutturali sono ordinate per tre settori immobiliari principali: aziende private (59 categorie), enti statali e locali (13 categorie).

Gli analisti interpretano l'indice come una metrica dell'inflazione salariale che mostra se il costo del lavoro nel paese sta crescendo o diminuendo. Se i salari crescono, aumenta anche l'inflazione complessiva nel paese, poiché l'aumento dei costi di compensazione dei datori di lavoro porta ad un aumento del costo finale dei servizi o dei beni prodotti. Questo, a sua volta, fornisce alla Fed informazioni per lo sviluppo della politica economica.

La crescita del costo del lavoro è considerata positiva per il dollaro USA, perché è un'indicazione della crescita dell'inflazione.

Ultimi valori: