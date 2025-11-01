CalendarioSezioni

Indice del Costo del Lavoro Stati Uniti trim./trim. (United States Employment Cost Index q/q)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Bureau of Labor Statistics
Settore
Lavoro
Medio N/D 0.9%
0.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
US Employment Cost Index trim./trim. è un rapporto del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti. Misura la crescita della retribuzione dei dipendenti nel trimestre in un dato rispetto al precedente. L'indice è calcolato sulla base di sondaggi dei datori di lavoro nell'ultimo mese di ogni trimestre.

Il calcolo dell'indice include salari, benefici e bonus pagati ai dipendenti a tutti i livelli dell'azienda. L'indice tiene conto di un'ampia gamma di prestazioni e stipendi aggiuntivi, come ferie annuali e compensative, congedi per malattia, pagamenti assicurativi, pensioni. Il costo del lavoro è misurato per i dipendenti di aziende private, istituzioni statali e organismi di autogoverno locale (chiamati anche lavoratori civili). L'indice non include i pagamenti a dipendenti del governo federale, personale militare, dipendenti di aziende agricole, volontari e altri lavoratori non retribuiti, dipendenti di famiglie private e lavoratori autonomi. L'indice viene calcolato separatamente per diversi settori (viene utilizzata la classificazione NAICS).

L'indice è un valore ponderato della variazione media totale dei salari, mentre le componenti del settore hanno pesi fissi. Le componenti strutturali sono ordinate per tre settori immobiliari principali: aziende private (59 categorie), enti statali e locali (13 categorie).

Gli analisti interpretano l'indice come una metrica dell'inflazione salariale che mostra se il costo del lavoro nel paese sta crescendo o diminuendo. Se i salari crescono, aumenta anche l'inflazione complessiva nel paese, poiché l'aumento dei costi di compensazione dei datori di lavoro porta ad un aumento del costo finale dei servizi o dei beni prodotti. Questo, a sua volta, fornisce alla Fed informazioni per lo sviluppo della politica economica.

La crescita del costo del lavoro è considerata positiva per il dollaro USA, perché è un'indicazione della crescita dell'inflazione.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice del Costo del Lavoro Stati Uniti trim./trim. (United States Employment Cost Index q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
N/D
0.9%
0.9%
2 Q 2025
0.9%
0.9%
0.9%
1 Q 2025
0.9%
0.9%
0.9%
4 Q 2024
0.9%
0.9%
0.8%
3 Q 2024
0.8%
1.1%
0.9%
2 Q 2024
0.9%
1.1%
1.2%
1 Q 2024
1.2%
1.0%
0.9%
4 Q 2023
0.9%
1.1%
1.1%
3 Q 2023
1.1%
1.1%
1.0%
2 Q 2023
1.0%
1.1%
1.2%
1 Q 2023
1.2%
1.1%
1.1%
4 Q 2022
1.0%
1.2%
1.2%
3 Q 2022
1.2%
1.6%
1.3%
2 Q 2022
1.3%
1.1%
1.4%
1 Q 2022
1.4%
1.2%
1.0%
4 Q 2021
1.0%
1.1%
1.3%
3 Q 2021
1.3%
0.6%
0.7%
2 Q 2021
0.7%
0.7%
0.9%
1 Q 2021
0.9%
0.8%
0.7%
4 Q 2020
0.7%
0.7%
0.5%
3 Q 2020
0.5%
0.7%
0.5%
2 Q 2020
0.5%
0.7%
0.8%
1 Q 2020
0.8%
0.7%
0.7%
4 Q 2019
0.7%
0.7%
0.7%
3 Q 2019
0.7%
0.7%
0.6%
2 Q 2019
0.6%
0.7%
0.7%
1 Q 2019
0.7%
0.8%
0.7%
4 Q 2018
0.7%
0.6%
0.8%
3 Q 2018
0.8%
0.5%
0.6%
2 Q 2018
0.6%
0.7%
0.8%
1 Q 2018
0.8%
0.7%
0.6%
4 Q 2017
0.6%
0.6%
0.7%
3 Q 2017
0.7%
0.7%
0.5%
2 Q 2017
0.5%
0.8%
1 Q 2017
0.8%
0.5%
4 Q 2016
0.5%
0.6%
3 Q 2016
0.6%
0.6%
2 Q 2016
0.6%
0.6%
1 Q 2016
0.6%
0.5%
4 Q 2015
0.6%
0.6%
3 Q 2015
0.6%
0.2%
2 Q 2015
0.2%
0.7%
1 Q 2015
0.7%
0.6%
4 Q 2014
0.6%
0.7%
3 Q 2014
0.7%
0.7%
2 Q 2014
0.7%
0.3%
1 Q 2014
0.3%
0.5%
4 Q 2013
0.5%
0.4%
3 Q 2013
0.4%
0.5%
2 Q 2013
0.5%
0.5%
