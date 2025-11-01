Calendario Economico
Indice del Costo del Lavoro Stati Uniti trim./trim. (United States Employment Cost Index q/q)
|Medio
|N/D
|0.9%
|
0.9%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
US Employment Cost Index trim./trim. è un rapporto del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti. Misura la crescita della retribuzione dei dipendenti nel trimestre in un dato rispetto al precedente. L'indice è calcolato sulla base di sondaggi dei datori di lavoro nell'ultimo mese di ogni trimestre.
Il calcolo dell'indice include salari, benefici e bonus pagati ai dipendenti a tutti i livelli dell'azienda. L'indice tiene conto di un'ampia gamma di prestazioni e stipendi aggiuntivi, come ferie annuali e compensative, congedi per malattia, pagamenti assicurativi, pensioni. Il costo del lavoro è misurato per i dipendenti di aziende private, istituzioni statali e organismi di autogoverno locale (chiamati anche lavoratori civili). L'indice non include i pagamenti a dipendenti del governo federale, personale militare, dipendenti di aziende agricole, volontari e altri lavoratori non retribuiti, dipendenti di famiglie private e lavoratori autonomi. L'indice viene calcolato separatamente per diversi settori (viene utilizzata la classificazione NAICS).
L'indice è un valore ponderato della variazione media totale dei salari, mentre le componenti del settore hanno pesi fissi. Le componenti strutturali sono ordinate per tre settori immobiliari principali: aziende private (59 categorie), enti statali e locali (13 categorie).
Gli analisti interpretano l'indice come una metrica dell'inflazione salariale che mostra se il costo del lavoro nel paese sta crescendo o diminuendo. Se i salari crescono, aumenta anche l'inflazione complessiva nel paese, poiché l'aumento dei costi di compensazione dei datori di lavoro porta ad un aumento del costo finale dei servizi o dei beni prodotti. Questo, a sua volta, fornisce alla Fed informazioni per lo sviluppo della politica economica.
La crescita del costo del lavoro è considerata positiva per il dollaro USA, perché è un'indicazione della crescita dell'inflazione.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice del Costo del Lavoro Stati Uniti trim./trim. (United States Employment Cost Index q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress